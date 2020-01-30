«Остается гадать»: Лобода заинтриговала подписчиков снимком с загадочной тенью

Вид любимицы в обтягивающей спортивной одежде поначалу приковал взгляды фанатов. Но присмотревшись, пользователи переключили внимание на другую часть фото. Рядом со Светланой на песке лежит чужая тень. Ее хозяина по близости нет — человека стерли в фотошопе.

Кому принадлежит силуэт, и зачем понадобилось удалять из кадра неизвестного — два вопроса, которыми Лободу атаковали поклонники в комментариях. Отдельные подписчики предположили, что тень принадлежит избраннику певицы, которого она не желает афишировать. В числе версий назвали и Тилля Линдеманна. Другие написали, что с фотографии исчезла восьмилетняя дочь артистки Евангелина, с которой они вместе отдыхают в Мексике.