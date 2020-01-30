ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Китайцы в срочном порядке строят две больницы, сравнимые по размерам с таллиннским Горхоллом

Власти Китая приняли решение в срочном порядке построить две больницы в провинции Ухань, сообщает, businessinsider.com.

Обе больницы в Ухане возведут около реки Янцзы, первая на одном берегу и вторая на противоположном. Их строительство началось на прошлой неделе.

По сообщению властей Уханя в строительстве задействованы четыре строительные фирмы.

Больница Хуошань, площадь которой равна 25 000 квадратных метров, рассчитана на 1000 койко-мест и будет открыта 3 февраля. Госпиталь Лейаншань будет иметь площадь 30 000 квадратных метров и вмещать 1300 пациентов. Вторую больницу должны открыть 5 февраля.

Строительство больницы Хуошань в Ухане ФОТО: China Daily/Reuters/Scanpix

Для сравнения: площадь таллиннского Горхолла составляет 27 215 квадратных метров, то есть обе новые больницы будут примерно такого же размера.

Две эти больницы будут расположены друг от друга на расстоянии 40 километров.

Сейчас больницы города Ухань, где проживает 11 миллионов человек, переполнены. Ощущается также острая нехватка врачей, медсестер, средств защиты и контроля.

Китайские СМИ постоянно сообщают о том, как продвигается строительство новых медицинских учреждений.

Строительство больницы Лейаншань в Ухане ФОТО: Xiao Yijiu / ZUMAPRESS.com/Scanpix

Правительство страны сообщило, что кроме этих двух больниц планируется построить также еще одну в провинции Хуанган.