Этих знаков Зодиака нельзя любить, они приносят только боль!

Но что делать, если чувства возникли к человеку, который не обладает всеми необходимыми качествами? Ведь отношений не выйдет или они превратятся в долгоиграющее мучение для одного или обоих участников этой связи.

Кто же они – те, кого нельзя любить?

Козерог

Козерог совершенно не интересуется личной жизнью своего партнера, его сокровенными тайнами и переживаниями. Он зациклен на себе, и вся его деятельность направлена только на реализацию своих желаний и интересов.

Не удивительно, что при таком отношении Козерог даже не может запомнить, секрет ли то, что ему рассказали, или нет. А поэтому и с легкостью может разболтать самые заветные тайны. Если Козерог увидит какую-то личную выгоду, то он и специально может использовать услышанную информацию против близкого человека.

Весы

Весы могут понимать всю важность секрета, но они просто физически не могут удержать свой язык за зубами. Как только они узнают какую-то личную информацию, им просто необходимо рассказать ее какому-то третьему лицу, а лучше выступить сразу же перед большой аудиторией.

Но Весы и сами разбалтывают свои секреты: они просто не видят в этом ничего ужасного. Такой человек, в принципе, может стать хорошим другом, если не доверять ему тайны: Весы очень добрые и отзывчивые. Но о близких отношениях говорить не приходится, ведь там без доверия никак.

Стрелец

Стрелец – замечательный слушатель и советчик, и это очень подкупает людей. Они доверяются ему, рассказывают все новые и новые секреты, получая ценную поддержку.

У него всегда образ мудрого человека, который может помочь решить любые проблемы с помощью своего жизненного опыта.