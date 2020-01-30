ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстонцы создали советскую баню на колесах! Хотите попариться?

Советский и российский грузовой автомобиль повышенной проходимости ЗИЛ 131 был предназначен для нужд Советской Армии и выпускался 20 лет - с 1966 по 1986 гг. Теперь в его кузове можно помыться.

«Это отличная сауна, но мне больше всего нравится то, что

мы полностью изменили первоначальное предназначение автомобиля», - говорит Ранг.

Экстерьер ЗИЛа 131, как можно увидеть на фотографиях, хорошо сохранился, а внутри появилась типичная дровяная эстонская баня, которая обеспечивает теплый прием всем, кто желает погреться и попариться. По словам Анни, сегодня во всем мире растет интерес к культуре саун и можно находить разные творческие способы, чтобы представлять необычные бани и местным жителям, и туристам.

Семейная фирма Анни и Адама также поставляют печи для саун производства HUUM, крупнейшего в Эстонии производителя печей для саун по всему миру. Они собираются представить свою сауну в ЗИЛе на Европейском сауна-марафоне в Отепяэ, где около тысячи участников и гостей смогут оценить баньку и в дальнейшем опробовать все ее прелести.