«ЕЗЖАЙ В РОССИЮ» ⟩ Российский видеоблогер: «Русские из принципа не хотят учить эстонский язык»

Российский видеоблогер Володя Бражников (для своих подписчиков просто Жирный) управляет Youtube-каналом, на котором публикуются стримы и различные обзоры, в том числе и на страны Евросоюза.
Перед показом начала ролика перед зрителем появляется дисклеймер, согласно которому видео несет исключительно развлекательный характер, а автор ролика не ставит перед собой цель оскорбить или обидеть кого либо.
В видео об Эстонии материал снят одним из жителей Таллинна — Даниилом, который по порядку рассказывает о жизни в Таллинне, начиная с образования и заканчивая ценами на алкоголь.
В конце видеоролика Бражников рассказывает о том, что примерно 6% жителей Эстонии имеют паспорт лица без гражданства (в народе просто «серый паспорт»). При этом, как отмечает блогер:
Получить нормальное гражданство европейской страны для этих людей не составляет труда: им достаточно просто сдать экзамен на знание эстонского языка, выучить гимн и историю страны.
Однако, согласно информации на сайте полиции Эстонии, на гражданство Эстонии вы можете ходатайствовать если:
- имеете вид на жительство долговременного жителя или постоянное право на жительство или вид на жительство (переселились в Эстонию или родились в Эстонии до 1 июля 1990 года);
- проживаете в Эстонии до подачи ходатайства на основании вида на жительство или права на жительство не менее 8 лет, 5 из которых -постоянно;
- сдали экзамен на знание эстонского языка (экзамен по эстонскому языку не нужно сдавать, если приобрели основное, среднее или высшее образование на эстонском языке);
- сдали экзамен на знание Конституции Эстонской Республики и Закона о гражданстве;
- у вас имеется легальный постоянный доход;
- ваше место жительства зарегистрировано в регистре народонаселения Эстонии;
- вы лояльны Эстонскому государству.
Далее автор ролика выражает свой взгляд на ситуацию с изучением эстонского языка русскоговорящими жителями страны:
Наши, как обычно, делать этого не хотят: «Ведь мы вот 50 лет жили и не знали никакого эстонского, и нормально у нас все было, поэтому мы из принципа ничего учить не хотим». И именно такие невежды как правило жалуются на то, что у них маленькая зарплата и их якобы притесняют в обществе. Хотя, как по мне, это очень глупо, ведь ты живешь в другой стране, которая уже 30 лет как не является Советским Союзом. Но почему-то ты считаешь, что все обязаны знать твой родной язык. Но при этом ты уверен, что ты не обязан знать государственный язык этой страны. То есть фактически в стране существуют два языка: русский и эстонский. Эстонцы почему-то должны учить русский, чтобы общаться с русскими, а русские из принципа не хотят учить эстонский язык. Хотя, как по мне, главным языком в стране все-таки должен являться эстонский. И любой человек, как по мне, который живет в этой стране, должен знать главный язык этой страны, а именно — эстонский. Ведь, как бы вы там не ни хотели, вам все равно придется его знать, потому что вы живете в другой стране. Если хочешь, чтобы с тобой все говорили на русском и чтобы все знали только твой язык — езжай в Россию. По мне так очень логично, но, как обычно, очень по-русофобски.
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