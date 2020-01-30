«ЕЗЖАЙ В РОССИЮ» ⟩ Российский видеоблогер: «Русские из принципа не хотят учить эстонский язык»

Наши, как обычно, делать этого не хотят: «Ведь мы вот 50 лет жили и не знали никакого эстонского, и нормально у нас все было, поэтому мы из принципа ничего учить не хотим». И именно такие невежды как правило жалуются на то, что у них маленькая зарплата и их якобы притесняют в обществе. Хотя, как по мне, это очень глупо, ведь ты живешь в другой стране, которая уже 30 лет как не является Советским Союзом. Но почему-то ты считаешь, что все обязаны знать твой родной язык. Но при этом ты уверен, что ты не обязан знать государственный язык этой страны. То есть фактически в стране существуют два языка: русский и эстонский. Эстонцы почему-то должны учить русский, чтобы общаться с русскими, а русские из принципа не хотят учить эстонский язык. Хотя, как по мне, главным языком в стране все-таки должен являться эстонский. И любой человек, как по мне, который живет в этой стране, должен знать главный язык этой страны, а именно — эстонский. Ведь, как бы вы там не ни хотели, вам все равно придется его знать, потому что вы живете в другой стране. Если хочешь, чтобы с тобой все говорили на русском и чтобы все знали только твой язык — езжай в Россию. По мне так очень логично, но, как обычно, очень по-русофобски.