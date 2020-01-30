ФОТО ⟩ Британца ждал сюрприз, когда он ринулся спасасть «сбитого машиной леопарда»

В прошлую субботу 40-летний Бен Лилли ехал за рулем автомобиля по Западному Йоркширу, когда ему показалось, что он заметил крупного раненого леопарда, лежащего на дороге, пишет Mirror.

Испуганный и удивленный от находки отец двоих детей сказал, что выходя из машины сердце колотилось, а дух захватывало, потому что он думал, что идет спасать умирающего леопарда.

«Издали я увидел, что на дороге что-то лежит», — рассказала Лилли, добавив, что в районе Галифакса можно встретить мертвых животных, попавших под колеса машин, но чаще всего это были лисы, барсуки или чьи-то домашние животные.

«Я проехал мимо, и когда я увидел узор на шерсти, я вспомнил, как мне рассказывали, что тут можно встретить блуждающих больших кошек», — рассказал Лилли.

На всякий случай, мужчина сначала проехал мимо «животного», лежащего на дороге, но затем сделав круг вернулся обратно.

В Британии многие люди считали лежащий на дороге костюм умирающим леопардом. ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

По словам Лилли, «леопард» выглядел очень реалистичным и на обратном пути он остановил машину позади «животного» и приготовился спасать пострадавшего. «Я осторожно вышел из машины, потому что не хотел, чтобы она напала на меня, но когда я увидел его под другим углом, я сразу же начала смеяться», — объяснил Лилли.

Делясь фотографиями своей экзотической находки, Лилли написал пост на своей странице в Facebook «Осторожно! На Галифаксе мертвый леопард! О нет, это чей-то костюм, брошенный здесь после вчерашнего празднования, я не могу поверить, что из-за него я поехал обратно!».

Бен Лилли думал, что собирается спасти леопарда, но на дороге лежал чей-то костюм. ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Для Лилли его ошибка кажется ему очень смешной, и мужчина добавил, что когда он подошел к «животному», его сердце вот-вот должно было выпрыгнуть из груди, потому что он был уверен, что кто-то сбил большую кошку.