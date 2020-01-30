ВИДЕО ⟩ Мужчина узнал, что его часы стоят 630 тысяч евро, и упал в обморок

What causes this guy to lose it on @RoadshowPBS?!



Monday at 8 pm on #VermontPBS. pic.twitter.com/O8VpwVzuQl — Vermont PBS (@VermontPBS) January 26, 2020

Ветеран приобрел Rolex для дайвинга. Он заказал часы в ноябре 1974-го, а получил только в апреле следующего года. Механизм обошелся ему в почти месячную зарплату, даже со скидкой в 10%.

По словам оценщика Питера Плайнса, сейчас на аукционе эти часы стоят 400 тысяч долларов (более 360 тысяч евро). Он также добавил, что, поскольку за 40 лет устройством почти не пользовались, его цена может достичь 700 тысяч долларов (свыше 630 тысяч евро).

Это абсолютно сказочная находка, одна из самых редких моделей. Подобную носил Пол Ньюман в фильме "Победа" 1969-го года,

– утверждает он.