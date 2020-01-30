Андрей Аршавин выгоняет бывшую жену с детьми на улицу

В начале прошлого звездная пара сообщила, что их многолетние отношения окончены. Алиса часто ловила супруга на изменах и больше не могла выдержать напряженной обстановки в семье. Однако после развода оказалось, что экс-супруг намерен лишить бывшую супругу апартаментов в Санкт-Петербурге. Об это она сообщила в микроблоге, опубликовав снимок соответствующих документов.

В требовании о выселении говорится, что экс-избранница футболиста должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как жилье принадлежит свекрови — Татьяне Ивановне. Алиса возмущена поступком бывших родственников. «Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — подписала она кадр, иронично сопроводив смайликом в виде сердца.

Напомним, что после развода с Юлией Барановской полузащитник нашел утешение в объятиях Алисы, носившей тогда фамилию первого мужа Алексея Казьмина. Пара долго не регистрировала союз, они поженились только в 2016 году. Вскоре на свет появилась их общая дочь Есения. Алиса также воспитывает детей от прошлого брака с влиятельным бизнесменом. Впрочем, статус женатого мужчины не смог изменить ветреный характер Аршавина. Алиса то и дело находила его переписки с любовницами.