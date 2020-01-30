ГЛАВНЫЙ ОБМАН 21 ВЕКА ⟩ В Сети раскрыта скандальная правда о Михалковой из «Уральских пельменей»

В отсутствие Михалковой ее помощники продолжают публиковать посты в Instagram, сливая в Сеть новые иногда даже скандальные факты об актрисе. Сегодняшний день не стал исключением. Алина и Сергей решили раскрыть правду о пышности форм Михалковой на сцене.

«Ой, что сейчас будет! В эфире команда Михалковой и самый скандальный пост в истории этой инсты. 90%, что после него Юлия нас уволит (или нет). В общем, про главный обман 21 века. Точнее, про пуш-ап», - такими словами с долей интриги начал пост помощники.

Оказывается, именно они перед выходом Михалковой на сцену мастерили ей бюст 4-ого и даже 5-ого размера. Хотя делали они так только для номеров, где Михалкова играла роль «знойных роковых красоток».

«До сих пор свежи воспоминания, как за кулисами весело и задорно мы с костюмерами мастерили ей и четвертый, и даже пятый размер. Свои технологии были. Делали аккуратно, чтоб как родные стали. И они стали! Мужчины до сих пор считают, что у Юлии не меньше четвертого. А женщины гадают, в какой клинике она их делала», - рассказли помощники.

По факту же, как заверили Алина и Сергей, у Михалковой грудь лишь второго размера, и ни к каким пластическим хирургам она никогда не обращалась, чтобы хоть как-то исправить дарование природы.

«Теперь шокирующая правда! Вот свежее багамское фото Юлии в купальнике @frencia.ru из переработанного океанского пластика. Облегающий, экологичный и без пушапов. Ну, какой тут четвертый? Честный второй. И никакой пластики!», - заключили они.

Юлия на фоне океана в черном слитном купальнике, который лишний раз подчеркивает ее стройную фигуру, выглядит действительно превосходно.

Подписчики Юлии не были шокированы новостью о размере груди артистки. Более того, одним эта информация пооказалась бесполезн, другие же догадывались об этом, но тактично молчали.