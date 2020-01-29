Starbucks закрывает 2 000 кофеен из-за коронавируса

Сеть кофеен предупредила, что быстро распространяющаяся инфекция может повлиять на ее финансовые показатели. Starbucks имеет почти 4300 кофеен в Китае. Это второй основной рынок компании после США, сообщает Joinfo.com.

Решение Starbucks

Исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон сказал, что фирма ориентируется на очень динамичную ситуацию.

Компания сообщила, что она планировала обновить свои прогнозы годовой прибыли после лучшего, чем ожидалось, первого квартала. Однако она решила не менять их из-за вируса.

Starbucks открыла свой первый китайский филиал в Пекине в январе 1999 года. Китайские продажи составляют около 10 процентов от общемировой выручки Starbucks, что делает страну одной из приоритетных для компании.

Текущая ситуация на рынке труда в связи с коронавирусом

Число смертей от вируса превысило 130. Помимо этого, 6 000 человек инфицированы. Сотни иностранных граждан были эвакуированы из Центрального китайского города Ухань, эпицентра вспышки инфекции.

Японские и американские граждане спешно покидают страну. А Европейская комиссия заявила, что поможет репатриировать европейских граждан после запроса из Франции.

Starbucks в Пекине, 29.01.2020 ФОТО: Mark Schiefelbein/AP

Инициатива китайских компаний

Помимо этого, китайские компании рекомендуют сотрудникам работать на дому. Это решение должно замедлить распространение смертельного вируса.

Предприятия также предлагают работникам более длительный отпуск. Тем, кто вернулся из зараженных районов, запрещают посещать офисы.

Другие компании, поддерживающие борьбу с коронавирусом

Такой шаг подчеркивает основные проблемы, стоящие перед глобальными корпорациями в связи с распространением смертоносного вируса.

Босс Apple Тим Кук заявил, что его компания «внимательно следит» за вспышкой коронавируса, которая влияет на прогноз на предстоящий квартал.

Технологический гигант ограничил поездки и сократил часы работы магазинов в Китае. Фабрики его поставщиков закрыли на более долгое время, чем ожидалось.

Ранее Facebook стала первой крупной американской фирмой, которая посоветовала сотрудникам избегать поездок в Китай. Компания сообщила, что эти действия вызваны избыточной осторожностью.

В среду, 29 января, компания Toyota объявила о закрытии заводов до 9 февраля. Японский автопроизводитель сослался на транспортные ограничения, введенными китайскими властями.