ПОВОРОТ НЕ ТУДА! ⟩ Звезда «Уральских пельмений» Дмитрий Брекоткин заблудился в Таллинне

Сначала предлагаем всем, кто еще не смотрел яркие снимки и не читал, как «Уральские пельмени» шутили в Таллинне, заглянуть СЮДА! Так вы самыми первыми узнаете, кто пришел на шоу и какие звезды выступали на сцене.

Публикуем также расшифровку видеоинтервью с Брекоткиным для тех, кто по какой-то причине не может просмотреть видео:

- Вы уже не в первый раз в Таллинне. Вы знаете что-то об эстонской столице?

- Ну, я не в первый раз, но сказать, чтобы пользовался услугами гида - нет! Я знаю, красиво. На основании своих рецепторов визуальных гуляю второй день по Старому городу. С моим топографическим кретинизмом очень тяжело! Я сегодня опять заблудился. Где? Куда мне идти? Красиво, у нас нет такого в Екатеринбурге, весь Старый город снесен в угоду всяким новым зданиям. Такого шарма нет. Вам повезло, дорогие «таллиннчане».

- Может знаете шутку или анекдот про Прибалтику?

- Да там не шутки же, в общем-то, история-то одна, что очень м-е-е-дленные. Мы так и живем с одной историей все, всё гораздо медленнее, чем кажется... в этих странах.

- Сколько времени проходит с момента задумки вашего номера и до того, как зритель его видит в телевизоре или на сцене?

- По-разному. У шуток, в отличие от детей, цикличность не определена природой. Нет там девяти месяцев. Бывает, она пишется за минуты, бах, озарило, и буквально на следующий день готово. Какие-то вымучиваются неделями, от первой идеи до реализации иногда проходят, если не годы, то сценарий пишется несколько концертов.

- У вас есть любимый персонаж, которого играете?

- У нас такая была миниатюра, бабушка в 6 утра просыпалась и вот она - И-и-игорь. Мне очень нравилось, я 15 минут лежу под одеялом, засыпаю, давайте побольше таких ролей. Лежишь, закрытый пледом, красота!