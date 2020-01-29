Ср, 29.01.2020
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Лолита Милявская призналась в пагубной зависимости

Лолита

ФОТО: Instagram Лолита

Лолита Милявская откровенно поговорила с поклонниками. Певица порассуждала о курении, пишут Дни.ру.

Артистка решила избавиться от вредной привычки. В своем Instagram-аккаунте Лолита Милявская опубликовала провокационное видео из аэропорта Тель-Авива, рассказав об условиях для курильщиков.

Знаменитость пожаловалась, что ей приходится стоять в стеклянной будке и терпеть ужасный запах.

Ты делаешь то, что нельзя… Стою и думаю, докурю и, наверное, брошу,

– поделилась Лолита Милявская.

В комментариях к своему посту певица призналась, что боится летать, и отметила, что с отказом от сигарет у нее стало лучше с сосудами. Поклонники поддержали Лолиту Милявскую в ее решении отказаться от пагубной зависимости.

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