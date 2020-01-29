Не запретный плод: муж Нюши позволяет певице читать его личные переписки

Изначально супругу российской певицы поклонники задали вопрос в сторис о том, как относится к такому поступку возлюбленной. Игорь опубликовал фото недовольной дочери Симбы в короне и пояснил, что сейчас они разберутся с ней, пишет Teleprogramma.pro.

Однако позже 39-летний Сивов разместил в Instagram интересный пост, в котором признался, что не видит ничего криминального в том, что его жена в любое время может прочитать его переписку.

Для любимой мой телефон не „запретный плод“,

— пояснил он.

К публикации Игорь добавил, что они с Нюшей истинно любят друг друга.

Вера друг в друга, понимание без слов и доверие — стали естественными спутниками нашей семьи,

— заявил он.

Сивов пояснил, что уверенность в возлюбленной не возникает в одночасье, доверие обретается после длительного общения, совместной работы и проживания под одной крышей.

Наши переписки открыты друг для друга, потому что мы делаем одно дело — строим нашу семью, наш бизнес, наше будущее и будущее наших детей,