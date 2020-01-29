КУРЬЕЗНОЕ ВИДЕО ⟩ Работник авиакомпании сыграл в боулинг чемоданом пассажира

Это напоминание о том, что все ценные вещи лучше перевозить в ручной клади,

– подписали публикацию администраторы страницы и добавили, что видео было снято региональном аэропорту штата Джорджия.

If you're catching a flight soon, a reminder to always pack your valuables in your hand luggage pic.twitter.com/BuYpNr4zJE — The Sun (@TheSun) January 28, 2020

На ролике видно, как сотрудники авиакомпании American Airlines швыряют один из чемоданов в сторону, после чего он катится по асфальту и падает.