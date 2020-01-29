КУРЬЕЗНОЕ ВИДЕО ⟩ Работник авиакомпании сыграл в боулинг чемоданом пассажира

В Twitter-аккаунте издания The Sun появился курьезный ролик, на котором показано, как сотрудник одной из американских авиакомпаний "играет в боулинг" чемоданом пассажира. Видеозапись происходящего удалось сделать неизвестному очевидцу, пишет Сегодня.
Это напоминание о том, что все ценные вещи лучше перевозить в ручной клади,
– подписали публикацию администраторы страницы и добавили, что видео было снято региональном аэропорту штата Джорджия.
If you're catching a flight soon, a reminder to always pack your valuables in your hand luggage pic.twitter.com/BuYpNr4zJE— The Sun (@TheSun) January 28, 2020
На ролике видно, как сотрудники авиакомпании American Airlines швыряют один из чемоданов в сторону, после чего он катится по асфальту и падает.
"Подонки, играют в боулинг", "Это происходит по всему миру, и единственное решение проблемы – установка камер повсюду", "Ну, они хотя бы не воруют из чемоданов", – пишут в комментариях под видео пользователи Сети.