Ср, 29.01.2020
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КУРЬЕЗНОЕ ВИДЕО ⟩ Работник авиакомпании сыграл в боулинг чемоданом пассажира

Аэропорт. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В Twitter-аккаунте издания The Sun появился курьезный ролик, на котором показано, как сотрудник одной из американских авиакомпаний "играет в боулинг" чемоданом пассажира. Видеозапись происходящего удалось сделать неизвестному очевидцу, пишет Сегодня.

Это напоминание о том, что все ценные вещи лучше перевозить в ручной клади,

– подписали публикацию администраторы страницы и добавили, что видео было снято региональном аэропорту штата Джорджия.

На ролике видно, как сотрудники авиакомпании American Airlines швыряют один из чемоданов в сторону, после чего он катится по асфальту и падает.

"Подонки, играют в боулинг", "Это происходит по всему миру, и единственное решение проблемы – установка камер повсюду", "Ну, они хотя бы не воруют из чемоданов", – пишут в комментариях под видео пользователи Сети.

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