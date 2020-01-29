ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстонский фитнес-тренер рассказал, что сейчас творится в аэропортах Азии

Спортивный тренер и фотограф-любитель Пеэтер Караск на себе ощутил, как вирус унесшый уже более 100 жизней повлиял на повседневную жизнь в Китае. В аэропорту на пути из Тайланда в Эстонию он должен был подтвердить, что у него нет повышенной температуры. Огромный аэропорт Шанхая удивил своей непривычной пустотой, пишет Elu24.
Стремительно распространяющийся коронавирус создал в Азии положение, когда власти вынуждены закрывать целые города, а в аэропортах проводится проверка состояния здоровья пассажиров.
Находившийся в течение января в Тайланде Пеэтер Караск в начале прошлой недели начал свое путешествие обратно в Эстонию. По пути ему пришлось преодолеть несколько огромных международных аэропортов.
В беседе с порталом Elu24 Караск рассказал, что во всех аэропортах пассажирам измеряют температуру. Тренер написал на своей странице в Facebook о том, что еще в Бангкоке перед посадкой в самолет им измерили температуру.
В расположенном в Тайланде аэропорту Суварнабхуми все люди носят защитные маски.
Международный аэропорт Шанхая по словам Караска был настолько пуст, что напоминал наш Таллиннский аэропорт.
По словам Пеэтера, который усердно фотографировал и снимал видео в аэропортах, работникам не нравилось его любопытство, но он все же кое-что смог снять.
«Всех вошедших в аэропорт сразу же отправляют мыть руки, затем проводят измерение температуры около стоек регистрации, где сейчас также очень очень мало людей», – описал он происходящее.
После этих процедур можно было пройти паспортный контроль, который в пустом аэропорту теперь занимает считанные минуты вместо вместо часа. «Если с утра маски носило примерно 80 процентов людей, то к вечеру они были уже на всех», – добавил он.
Местных жителей не допускают на рейсы, все рейсы отменены и улететь из страны они больше не могут. «Ситуация очень серьезная. На наш рейс попало примерно двадцать человек», – заключил Пеэтер Караск.
По данным Википедии в 2018 году через аэропорт Шанхая прошло 74 миллиона людейо есть примерно 200 000 человек ежедневно.
По словам Караска он впервые в жизни летел в настолько пустом самолете.
«Прибыв в Европу я был удивлен, что в аэропорту Хельсинки не применяется никаких методов для предотвращения распространения коронавируса. Работники даже не используют маски», – описал он.
Именно работники паспортного контроля являются первыми, кто соприкасается с прибывшими пассажирами. «Прилетевших из Китая не проверяют на наличие повышенной температуры, как будто в мире и нет никакого вируса. Стоит отметить, что именно в Хельсинки приземляется наибольшее количество рейсов из Китая. Думаю, что Европа еще не осознает всей серьезности распространяющегося вируса», – сказал Караск.