ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстонский фитнес-тренер рассказал, что сейчас творится в аэропортах Азии

Стремительно распространяющийся коронавирус создал в Азии положение, когда власти вынуждены закрывать целые города, а в аэропортах проводится проверка состояния здоровья пассажиров.

Находившийся в течение января в Тайланде Пеэтер Караск в начале прошлой недели начал свое путешествие обратно в Эстонию. По пути ему пришлось преодолеть несколько огромных международных аэропортов.

В беседе с порталом Elu24 Караск рассказал, что во всех аэропортах пассажирам измеряют температуру. Тренер написал на своей странице в Facebook о том, что еще в Бангкоке перед посадкой в самолет им измерили температуру.

В расположенном в Тайланде аэропорту Суварнабхуми все люди носят защитные маски.

Международный аэропорт Шанхая по словам Караска был настолько пуст, что напоминал наш Таллиннский аэропорт.

По словам Пеэтера, который усердно фотографировал и снимал видео в аэропортах, работникам не нравилось его любопытство, но он все же кое-что смог снять.

«Всех вошедших в аэропорт сразу же отправляют мыть руки, затем проводят измерение температуры около стоек регистрации, где сейчас также очень очень мало людей», – описал он происходящее.

После этих процедур можно было пройти паспортный контроль, который в пустом аэропорту теперь занимает считанные минуты вместо вместо часа. «Если с утра маски носило примерно 80 процентов людей, то к вечеру они были уже на всех», – добавил он.

Местных жителей не допускают на рейсы, все рейсы отменены и улететь из страны они больше не могут. «Ситуация очень серьезная. На наш рейс попало примерно двадцать человек», – заключил Пеэтер Караск.

По данным Википедии в 2018 году через аэропорт Шанхая прошло 74 миллиона людейо есть примерно 200 000 человек ежедневно.

По словам Караска он впервые в жизни летел в настолько пустом самолете.

«Прибыв в Европу я был удивлен, что в аэропорту Хельсинки не применяется никаких методов для предотвращения распространения коронавируса. Работники даже не используют маски», – описал он.