Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

Королева Британии Елизавета II после заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о выходе из королевской семьи приняла решение лишить внука титулов. Вдобавок ко всему, супруги больше не смогут быть послами молодежи стран Содружества, пишет Сегодня.
Как сообщает TMZ, герцоги Сассекские обожали выполнять эту часть королевских обязанностей и очень расстроились, что больше не смогут выполнять эту миссию. Еще перед свадьбой принца Гарри с американкой сама королева назначила его послом молодежи Содружества, после чего обязанности были разделены с Меган Маркл.
В их обязанности входило налаживание отношений между молодыми людьми и лидерами Содружества, привлечение их к решению социальных, экономических и экологических вопросов.
Отметим, принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее Величества, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Принц Гарри и Меган больше не будут представлять монаршую семью и должны будут вернуть средства налогоплательщиков – 2,4 миллиона фунтов стерлингов (более 2,8 миллионов евро), потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.
Все эти договоренности начнут действовать с весны 2020 года.