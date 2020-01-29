Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

Как сообщает TMZ, герцоги Сассекские обожали выполнять эту часть королевских обязанностей и очень расстроились, что больше не смогут выполнять эту миссию. Еще перед свадьбой принца Гарри с американкой сама королева назначила его послом молодежи Содружества, после чего обязанности были разделены с Меган Маркл.

В их обязанности входило налаживание отношений между молодыми людьми и лидерами Содружества, привлечение их к решению социальных, экономических и экологических вопросов.

Отметим, принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее Величества, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Принц Гарри и Меган больше не будут представлять монаршую семью и должны будут вернуть средства налогоплательщиков – 2,4 миллиона фунтов стерлингов (более 2,8 миллионов евро), потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.