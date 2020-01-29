ЭТО СТОИТ УСЛЫШАТЬ! ⟩ Новая лирическая композиция эстонского певца Сергея Сумина цепляет за душу даже мужчин

Слова и музыку этой песни написал талантливый сибирский музыкант Кирилл Геймбух, с кем Сергей успешно сотрудничает уже много лет. В новой песне Сергей делится личными переживаниями и мыслями. «Время движется вперед, иногда мы теряем дорогих нам людей по самым разным причинам. Кто-то из них уходит навсегда, страшнее ничего в жизни быть не может. Поэтому нужно ценить каждый миг и с добром относиться к тем, кто рядом. Песня "У неба попрошу" - это не просто композиция, это мой девиз по жизни», - сказал Сергей Сумин.