ЭТО СТОИТ УСЛЫШАТЬ! ⟩ Новая лирическая композиция эстонского певца Сергея Сумина цепляет за душу даже мужчин

Певец-романтик из Таллинна Сергей Сумин, несколько раз выступавший в капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале и ежегодно организующий фестиваль «Чудо Фест» на Чудском озере, подготовил для своих поклонников, ценящих композиции для души, новое произведение - «У неба попрошу».
Слова и музыку этой песни написал талантливый сибирский музыкант Кирилл Геймбух, с кем Сергей успешно сотрудничает уже много лет. В новой песне Сергей делится личными переживаниями и мыслями. «Время движется вперед, иногда мы теряем дорогих нам людей по самым разным причинам. Кто-то из них уходит навсегда, страшнее ничего в жизни быть не может. Поэтому нужно ценить каждый миг и с добром относиться к тем, кто рядом. Песня "У неба попрошу" - это не просто композиция, это мой девиз по жизни», - сказал Сергей Сумин.
И поздней ночью, в полной тишине,
На чистый лист упали эти строки.
Прошли года, закончились все сроки,
Но я живу, пока живет мечта...
«Не буду скрывать, что мое творчество обычно больше оценивают и комментируют в соцсетях женщины. Очень приятно, что эта лирика не оставила никого равнодушным, получаю много отзывов и от мужчин. Это не та песня, которая должна звучать на каждом радио, у нее есть свой глубокий смысл, эта композиция украсит радиоэфир. Хочется верить в лучшее и надеяться, что в Эстонии тебя поймут и поддержат.», - добавил Сергей Сумин.
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