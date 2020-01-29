УЖЕ В ФЕВРАЛЕ ⟩ В Таллинне пройдет сольный концерт харизматичного комика Нурлана Сабурова!

Нурлан Сабуров может позволить себе говорить со сцены о любых, даже самых циничных вещах. 16-го февраля в 19:00 он выйдет на сцену Alexela Kontserdimaja и прямым текстом начнет говорить о самых обыкновенных и одновременно комичных ситуациях из жизни общества.

Нурлан Сабуров – молодой казахский юморист. В студенческие годы он играл в КВН, однако получил широкую известность, став резидентом проекта Stand Up на канале ТНТ. В планах у комика – и дальше заниматься любимым делом и, быть может, попробовать себя в кино.

На концерте вас ждут юмор, мысли, стендап и, конечно же, Нурлан Сабуров.