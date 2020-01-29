ФОТО ⟩ Многодетная мать-одиночка Сильвия Ильвес показала голую грудь

В Instagram эстонской виолончелистки появилось несколько снимков из новой фотосессии, в которой она предстала перед камерой в костюме бордового цвета.
Напомним, недавно 27-летняя мать четверых детей рассказала в Instagram, что на прошлой неделе, в понедельник, должна была лечь под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь, но операция неожиданно отменилась.
К операции Сильвия начала готовиться за год и даже решила сделать перерыв в карьере, чтобы дать себе время на восстановление. В то же время, мужчины в окружении Ильвес, с которыми она обсуждала эту тему, отговаривали ее от операции и говорили, что натуральность ценится. Но она была настроена на достижение своей цели и в минувший понедельник все же отправилась в больницу.
Большим сюпризом для Сильвии стали новости, которые она узнала в регистратуре: операция была отменена по желанию врача.
Через полтора часа в больницу явился пластический хирург Сийм Симмо. После 10-минутной беседы с ним, Сильвия выбежала из кабинета в слезах.
Слезы от наспряжения, от счастья, чувство растерянности. Знание того, что я смогу продолжить активно играть на виолончели, быть матерью, женщиной, ощущения похожие на выигрыш в лотерею. Я благодарю доктора Симмо и буду благодарна ему до конца жизни за мое решение покинуть больницу и начать любить свое тело... естественное,
— поделилась Ильвес.