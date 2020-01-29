ФОТО ⟩ Напуганная хозяйка отнесла котенка к ветеринару, и диагноз насмешил не только их обоих, но и весь Twitter

Пользовательница KANGIRENIEL рассказала в "Твиттере" историю, которая многих заставила улыбнуться, пишет Worldofbuzz. Девушка — хозяйка маленького котёнка, самочувствие которого недавно вызвало у неё большое беспокойство. У пушистика появился большой животик, и владелица подумала, что у малыша могут быть глисты или какие-то проблемы с пищеварением.

Напуганная владелица поспешила к ветеринару, предполагая, что питомцу понадобится лечение. Врач обследовал усатого, сделал рентген и пришёл к выводу, что котёнок совершенно здоров. А на вопрос девушки, в чём же причина раздутого животика, сказал то, что позабавило и хозяйку, и её подписчиков. Пушистик просто набрал вес и оказался слишком пухленьким.

ФОТО: Twitter / KANGIRENIEL

Пост успокоенная владелица снабдила снимками малыша. И её запись быстро стала вирусной, набрав около 96 тыс. ретвитов. В комментариях пользователи умилялись, смеялись и подшучивали над тем, как упитанный очаровашка заставил хозяйку понервничать.

Ахах! Толстенький котёнок заставил тебя выглядеть глупо...