ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Из аккаунта певицы Геттер Яани в социальной сети пропали все фотографии

Пустота на gettermusic в Instagram может быть объяснена многим: например, Геттер сама могла по одной ей понятной причине скрыть от посторонних глаз или удалить все сообщения в своем аккаунте.

Другой причиной может быть и то, что аккаунт певицы попал в руки киберпреступников. Подобное происходит в течение нескольких лет: хакеры взламывают аккаунты эстонских звезд в социальных сетях, а затем требуют выкуп за разблокировку контента.

Хотя учетная запись Геттер все еще активна, в ней нет сообщений, кроме четырех видео IGTV. Изображение профиля учетной записи также отсутствует. Более 65 000 подписчиков очень разочарованы и с нетерпением ждут, когда же все прояснится и Instagram любимой певицы заработает снова.

Мы связались с Геттер Яани, но пока не получили ответа.

Аккаунт Геттер Яани в Instagram. ФОТО: скрин из Instagram / @gettermusic

Остались только видео. ФОТО: скрин из Instagram / @gettermusic

Официальный Instagram Яани - не единственный аккаунт певицы в соцсети, конечно, у нее есть частная страничка с 395 подписчиками, среди которых музыканты Элина Борн, Ханна-Лийза Выза, Расмус Ряндвеэль и другие.