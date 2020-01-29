ВИНОВАТ ВЕТЕР ⟩ Кейт Миддлтон оконфузилась во время визита в больницу

Герцогиня Кембриджская появилась на публике в твидовом костюме, который сыграл с ней злую шутку. Едва Кейт вышла из автомобиля, как налетел сильный ветер. Супруга принца едва сдерживала разлетавшийся подол юбки.
Для посещения больницы Evelina London Children’s Hospital Кейт Миддлтон выбрала стильный твидовый костюм Dolce&Gabbana, состоящий из двубортного приталенного жакета и расклешенной юбки выше колен, украшенной кружевом. Несмотря на элегантность образа, видеть такой look на жене принца Уильяма скорее необычно, чем привычно.
Также герцогиня выбрала черные колготки и замшевые туфли на небольшом устойчивом каблуке. Образ дополнила классическая укладка.
Все было бы идеально, если бы в ситуацию не вмешался ветер. Герцогиня, уже выходя из машины, придерживала юбку руками, а когда подошла к медучреждению, которое оказывает специализированные услуги детям с редкими и тяжелыми болезнями и опускалась на корточки перед ребенком, резкий порыв воздуха раздул ее юбку, рассказывает «Лиза».
Во время общения с малышами ветер продолжал ее «подставлять». Однако ни тот, ни другой конфузы не смутили Кейт. Герцогиня, приехавшая в госпиталь без мужа, пребывала в хорошем настроении.
Говорят, что в подолы юбок и платьев королевским особам вшивают небольшой кусочек свинца - и тогда никакой ветер не страшен. С королевой Елизаветой II, во всяком случае, подобного не случалось.