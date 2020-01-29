ВИНОВАТ ВЕТЕР ⟩ Кейт Миддлтон оконфузилась во время визита в больницу

Для посещения больницы Evelina London Children’s Hospital Кейт Миддлтон выбрала стильный твидовый костюм Dolce&Gabbana, состоящий из двубортного приталенного жакета и расклешенной юбки выше колен, украшенной кружевом. Несмотря на элегантность образа, видеть такой look на жене принца Уильяма скорее необычно, чем привычно.

Также герцогиня выбрала черные колготки и замшевые туфли на небольшом устойчивом каблуке. Образ дополнила классическая укладка.

Все было бы идеально, если бы в ситуацию не вмешался ветер. Герцогиня, уже выходя из машины, придерживала юбку руками, а когда подошла к медучреждению, которое оказывает специализированные услуги детям с редкими и тяжелыми болезнями и опускалась на корточки перед ребенком, резкий порыв воздуха раздул ее юбку, рассказывает «Лиза».

Во время общения с малышами ветер продолжал ее «подставлять». Однако ни тот, ни другой конфузы не смутили Кейт. Герцогиня, приехавшая в госпиталь без мужа, пребывала в хорошем настроении.