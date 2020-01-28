Вт, 28.01.2020
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Эстонию и Россию раскидали по разным полуфиналам на «Евровидении-2020»

Евровидение-2020

ФОТО: Shutterstock

В мэрии Роттердама (Нидерланды) состоялась жеребьевка песенного конкурса Евровидение-2020. Все страны-участницы, которых в этом году 41, распределили в первый или второй полуфинал. Кроме того, каждая страна узнала, в какой половине шоу выйдет ее участник, пишет 112.ua.

Эстония выступит в первой половине второго полуфинала, который пройдет 14 мая. Россия выступит в первом полуфинале.

Полные результаты жеребьевки таковы:

Страны Большой пятерки (переходящие сразу же в финал)

ФОТО: eurovision.tv

Италия, Германия и Нидерланды будут голосовать в первом полуфинале.

Франция, Великобритания и Испания голосуют во втором полуфинале.

Первый полуфинал (12 мая)

ФОТО: eurovision.tv

Первая половина:

  • Северная Македония
  • Беларусь
  • Литва
  • Швеция
  • Словения
  • Австралия
  • Ирландия
  • Россия

Вторая половина:

  • Норвегия
  • Кипр
  • Хорватия
  • Азербайджан
  • Мальта
  • Израиль
  • Украина
  • Румыния
  • Бельгия

Второй полуфинал (14 мая)

ФОТО: eurovision.tv

Первая половина:

  • Австрия
  • Молдова
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Исландия
  • Чехия
  • Греция
  • Эстония

Вторая половина:

  • Дания
  • Болгария
  • Швейцария
  • Финляндия
  • Армения
  • Латвия
  • Грузия
  • Португалия
  • Албания

В финал попадут по 10 участников из каждого полуфинала, к которым присоединятся 6 участников проходящих в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение-2020» состоится 16 мая.

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