Эстонию и Россию раскидали по разным полуфиналам на «Евровидении-2020»

В мэрии Роттердама (Нидерланды) состоялась жеребьевка песенного конкурса Евровидение-2020. Все страны-участницы, которых в этом году 41, распределили в первый или второй полуфинал. Кроме того, каждая страна узнала, в какой половине шоу выйдет ее участник, пишет 112.ua.
Эстония выступит в первой половине второго полуфинала, который пройдет 14 мая. Россия выступит в первом полуфинале.
Полные результаты жеребьевки таковы:
Страны Большой пятерки (переходящие сразу же в финал)
Италия, Германия и Нидерланды будут голосовать в первом полуфинале.
Франция, Великобритания и Испания голосуют во втором полуфинале.
Первый полуфинал (12 мая)
Первая половина:
- Северная Македония
- Беларусь
- Литва
- Швеция
- Словения
- Австралия
- Ирландия
- Россия
Вторая половина:
- Норвегия
- Кипр
- Хорватия
- Азербайджан
- Мальта
- Израиль
- Украина
- Румыния
- Бельгия
Второй полуфинал (14 мая)
Первая половина:
- Австрия
- Молдова
- Польша
- Сан-Марино
- Сербия
- Исландия
- Чехия
- Греция
- Эстония
Вторая половина:
- Дания
- Болгария
- Швейцария
- Финляндия
- Армения
- Латвия
- Грузия
- Португалия
- Албания
В финал попадут по 10 участников из каждого полуфинала, к которым присоединятся 6 участников проходящих в финал автоматически.
Финал конкурса «Евровидение-2020» состоится 16 мая.