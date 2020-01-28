Эстонию и Россию раскидали по разным полуфиналам на «Евровидении-2020»

В мэрии Роттердама (Нидерланды) состоялась жеребьевка песенного конкурса Евровидение-2020. Все страны-участницы, которых в этом году 41, распределили в первый или второй полуфинал. Кроме того, каждая страна узнала, в какой половине шоу выйдет ее участник, пишет 112.ua.