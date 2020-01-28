БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Именем какого эстонского министра называют детей чаще всего?

На основании данных Департамента статистики журналисты выяснили, какими именами наших министров называют детей в Эстонии. Список начинается с наименее популярного имени и заканчивается самым востребованным. Также выяснилось в каких месяцах рождается больше всего детей, носящих имена эстонских министров.

ФОТО: Konstantin Sednev

Министр сельской жизни Арво Аллер: детей до четырех лет с именем Арво нет вообще, это довольно устаревшее имя. Средним носителем имени Арво является мужчина в возрасте 63 лет и родившийся в марте, проживают преимущественно в Ляэнемаа.

ФОТО: Erik Tikan

Министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару: малораспространенное имя, всего в Эстонии 228 Каймаров. В среднем носителями имени Каймар являются мужчины в возрасте около 33 лет и родившиеся в мае, проживают преимущественно в Вырумаа.

ФОТО: Sander Ilvest

Министр юстиции Райво Аэг: маленьких Райво (0-4 лет) в Эстонии 0,13 на 10 000 жителей, однако в целом по стране людей с таким именем 3342. Средним носителем имени является мужчина в возрасте 55 лет, родившийся в марте.

ФОТО: Sander Ilvest

Министр образования и науки Майлис Репс: имя стало более популярным в последние два года. Средняя Майлис – женщина 34 лет, чаще всего рождаются в мае, имя наиболее популярно в Ярвамаа.

ФОТО: Johanna Geron/REUTERS

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу: Урмас – очень распространенное имя в Эстонии (более 4300 носителей), но не для малышей. На 10 000 жителей приходится всего 0,39 детей в возрасте до четырех лет с таким именем. В среднем носителями имени являются мужчины в возрасте 53 лет и родившиеся в апреле, проживают преимущественно в Пылвамаа.

ФОТО: Konstantin Sednev

Министр народонаселения Рийна Сольман: маленьких девочек с таким именем 0,39 на 10 000 жителей. Средним носителем имени является женщина в возрасте 52 лет, родившаяся в марте, проживают преимущественно в Йыгевамаа.

ФОТО: Toni Läänsalu

Премьер-министр Юри Ратас и министр обороны Юри Луйк: маленьких Юри в нашей стране тоже мало, всего лишь 0,92 на 10 000 жителей. Средним носителем имени является мужчина в возрасте 58 лет, родившийяся в апреле.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр государственного управления Яак Ааб: детей с таким именем у нас 1,44 на 10 000 жителей страны. Средним носителем имени является мужчина в возрасте 56 лет, родившийся в мае, проживают преимущественно в Вильяндимаа.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр культуры Тынис Лукас: более популярное имя среди маленьких жителей (0-4 лет) – 2,09 на 10 000 эстоноземельцев. Средним носителем имени является мужчина в возрасте 44 лет, родившийся в январе, проживают преимущественно в Хийумаа.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Министр внутренних дел Март Хельме: очень популярное имя для мальчиков. На 10 000 жителей приходится 2,88 малыша в возрасте до четырех лет. Средним носителем имени является мужчина в возрасте 48 лет, родившийся в ноябре, проживают преимущественно в Вырумаа.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас: 2,35 мальчиков в возрасте 0-4 лет на 10 000 жителей эстонии. Средним носителем имени является мужчина в возрасте 32 лет, как и Тынисы проживают преимущественно в Хийумаа.

ФОТО: Erik Tikan

Министр окружающей среды Рене Кокк: популярное имя, в исследуемой возрастной категории детей с таким именем 3,27 на 10 000 жителей Эстонии. Средним носителем имени является мужчина в возрасте 36 лет, родившийся в январе.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр социальных дел Танель Кийк: в возрасте до четырех лет детей с таким же именем 4,97 на 10 000 жителей – это довольно распространенное имя. Средним носителем имени является мужчина в возрасте 31 года, родившийся в марте, проживают преимущественно в Хийумаа.

ФОТО: Sander Ilvest