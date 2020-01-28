ВИДЕО ⟩ Стали известны последние слова пилота Коби Брайанта

Воздушное судно вылетело из округа Ориндж в Калифорнии и направлялось в город Таузанд-Окс. По информации радара, вертолет сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, а затем врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

За мгновение до трагедии пилот Ара Зобаян сообщил центру управления полетами, что набирает высоту, чтобы выбраться из тумана.

Пилот сообщил диспетчерам код «34.2», затем центр управления дал инструкции пилоту, но ответа не последовало. Центр несколько раз пытался связаться с ним, но безрезультатно.

По сообщению CNN, пилот Зобаян сразу после взлета попросил центр управления быть с ним непрерывно на связи, так как в тот день был очень густой туман и он нуждался в дополнительных инструкциях.

Диспетчеры сообщили пилоту, что он летит слишком низко и они не видят вертолет на своих радарах.

Пилот вертолета Ара Зобаян, 2019 ФОТО: AP/Scanpix

Из данных центра управления полетов выясняется, что до трагедии пилот набрал высоту в 701 метр и собирался повернуть налево.

26 января туман в Лос-Анджелесе был настолько густым, что даже полицейские вертолеты не поднимались в воздух.