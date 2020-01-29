Рената Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП

Рената Литвинова заявила, что не будет подавать в суд на женщину, которая сбила ее на пешеходном переходе в центре Москвы. При этом актриса отметила, что нарушительница даже не остановилась, чтобы извиниться и предложить помощь. Она сразу скрылась с места ДТП.
В этой аварии Литвинова получила множество травм: ушиб плеча, бедра, рассечение подбородка, размозжение мягких тканей. Но, по ее словам, сейчас она чувствует себя прекрасно.
«У меня все хорошо, мне все зашили, и все у меня прекрасно», — рассказала Рената Литвинова в интервью телеканалу НТВ.
Напомним, 12 января Ренату Литвинову сбила легковушка, когда актриса шла из фитнес-центра в салон красоты. Машина наехала на женщину на пешеходном переходе в центре столицы.
Рената Литвинова — самобытная актриса, сценарист, режиссер, икона стиля и известный персонаж светской хроники, в первой половине 2000-х покорившая зрителей умением переплетать в своих работах философию, психологию, чувства и долю сумасшествия. Народная слава к актрисе пришла после премьеры сериала «Граница. Таежный роман».