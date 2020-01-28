ОНИ С ТРУДОМ УЗНАВАЕМЫ ⟩ В Сеть попали первые клипы Пугачевой, Киркорова и Баскова

Много лет назад они были никому неизвестными исполнителями и только делали первые шаги на российской сцене.

К примеру, первый клип поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова датирован 1988 годом. Тогда он выпустил клип на песню «Кармен». Любопытно, что в клипе Киркорова, который в те годы еще не блистал в своих экстравагантных нарядах, засветился певец Борис Моисеев.

Первый клип «золотого голоса России» Николая Баскова датирован 2000 годом. Песня называется «Где мне найти тебя». По сюжету он помогает девушке. В клипе у Баскова сильный голос и приятный тембр.

Что касается Аллы Пугачевой, то ее первый клип на песню «Арлекино» увидел свет в 1976 году. Видео снимали на станции метро «Арбатская» в Москве.