«Нельзя наступать на ногу»: Кристина Орбакайте впервые за свою карьеру отменила концерты

Певица Кристина Орбакайте сломала лодыжку во время подготовки к новой концертной программе. Печальной новостью она поделилась в своём Instagram, пишет Лайф.
Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель. К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести,
— написала она.
Артистка отметила, что впервые за свою карьеру вынуждена принять такие меры. Попросив отнестись к происходящему с пониманием, она пообещала позднее сообщить о датах шоу. Подписчики Орбакайте выразили сочувствие и пожелали ей скорейшего выздоровления.