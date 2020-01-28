«Нельзя наступать на ногу»: Кристина Орбакайте впервые за свою карьеру отменила концерты

Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель. К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести,

Артистка отметила, что впервые за свою карьеру вынуждена принять такие меры. Попросив отнестись к происходящему с пониманием, она пообещала позднее сообщить о датах шоу. Подписчики Орбакайте выразили сочувствие и пожелали ей скорейшего выздоровления.