Вт, 28.01.2020
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«Нельзя наступать на ногу»: Кристина Орбакайте впервые за свою карьеру отменила концерты

Кристина Орбакайте.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Певица Кристина Орбакайте сломала лодыжку во время подготовки к новой концертной программе. Печальной новостью она поделилась в своём Instagram, пишет Лайф.

Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель. К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести,

— написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Артистка отметила, что впервые за свою карьеру вынуждена принять такие меры. Попросив отнестись к происходящему с пониманием, она пообещала позднее сообщить о датах шоу. Подписчики Орбакайте выразили сочувствие и пожелали ей скорейшего выздоровления.

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