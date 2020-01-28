ФОТО ⟩ А я иду такая вся... Самая сексапильная блондинка Эстонии разгуливает по улице в бикини

На страничку Лизы, на которой она рассказывает о своих путешествиях по миру, подписано 36 тысяч подписчиков. Девушка также управляет несколькими другими аккаунтами, посвященными ее другим хоби - фотографии и визажу.
Впрочем, свою травел-страничку Лиза обновляет чаще остальных. Так, несколько дней назад девушка опубликовала снимок, на котором она изображена в ярко-зеленом бикини на побережье Майами. В описании к снимку Лиза также решила ответить на один из самых часто задаваемых вопросов.
Один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Как ты остаешься в форме (особенно во время путешествий)?
- Вы - это то, что вы едите. Следите за своими пищевыми привычками, если вы хотите оставаться в форме. При этом старайтесь избегать радикальных диет, которые вы не сможете поддерживать, просто найдите баланс и придерживайтесь его!
- Будь активным - существует так много способов оставаться активным, не посещая тренажерный зал! Мой личный фаворит - прогулки, походы и езда на велосипеде, я почти никогда не делаю менее 10 тысяч шагов в день, но легко наберу 20-25 тысяч, когда буду исследовать новое место.
- Последнее, но не менее важное - ничто не происходит за одну ночь. Это такая важная концепция!