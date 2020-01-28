ФОТО ⟩ А я иду такая вся... Самая сексапильная блондинка Эстонии разгуливает по улице в бикини

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Как ты остаешься в форме (особенно во время путешествий)?

- Вы - это то, что вы едите. Следите за своими пищевыми привычками, если вы хотите оставаться в форме. При этом старайтесь избегать радикальных диет, которые вы не сможете поддерживать, просто найдите баланс и придерживайтесь его!

- Будь активным - существует так много способов оставаться активным, не посещая тренажерный зал! Мой личный фаворит - прогулки, походы и езда на велосипеде, я почти никогда не делаю менее 10 тысяч шагов в день, но легко наберу 20-25 тысяч, когда буду исследовать новое место.

- Последнее, но не менее важное - ничто не происходит за одну ночь. Это такая важная концепция!