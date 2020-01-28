ФОТО ⟩ И снова обнаженная: Дарья Мороз снялась топлес для журнала

По этой причине Мороз решила поделиться с подписчиками закадровой жизнью «Команды мечты», благодаря которой этот сериал выйдет в свет.

«Три дня до премьеры #содержанки2 Невероятно, но факт! Буду постепенно публиковать закадровую жизнь нашей #dreamteam 30-го января эксклюзивно на @start.ru», - так подписала свой пост Мороз.

Однако на этом актриса решила не останавливаться, вновь эпатировав публику полуголым фото из фотосессии для журнала «КиноРепортер». На снимке она предстала в нежном образе в отличии от предыдущих довольно броских и ярких фото.

На новом фото видно, что Мороз позировала топлес. Подписчики надо отметить, что остались в восторге от увиденного, оставив множество положительных отзывов.