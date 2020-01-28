ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Наталья Андрейченко вышла на связь

«Я даже не могу вам передать в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.Мне необходимо было «освободиться» и набраться сил. Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами. Сообщу позже.⠀

Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.⠀

Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка «silence» / молчание.В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и «очистила свое тело».⠀

Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон. О Боже!» — написала она.

После того как знаменитость опубликовала в Instagram видеообращение к своим поклонникам, в котором объяснила, что находилась в джунглях вдали от цивилизации, некоторые подписчики разразились критикой в ее адрес. Они отчитали Андрейченко за то, что она доставила беспокойство своим родным и знакомым, и заранее не предупредила о своем намерении отдохнуть от общества и набраться сил.