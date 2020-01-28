ВИДЕО ⟩ «Руки-базуки» продолжает «совершенствовать» свое тело

Шокированные поклонники боятся, что Кирилл настолько увлечется пластикой, что совсем потеряет естественный облик.
Кирилл «Руки-базуки» Терешин в очередной раз модифицирует свое тело — эпатажной звезде мало огромных рук, под кожу которых спортсмен вводил синтол, а теперь он добрался до лица. Видео из операционного кабинета Терешин выставил в свой Instagram, рассказывает Пятый канал.
Кирилл признался, что контурная пластика скул прошла для него абсолютно безболезненно. Прежде чем вкалывать активное вещество, мужчине аккуратно пометили ассиметричные зоны лица — сначала в левую, а потом в правую щеку.
«Мне была проведена процедура контурной пластики скул, процедура прошла совершенно безболезненно, и я остался очень доволен результатом!» — написал Кирилл у себя на странице в Instagram.
В конце ролика Терешин демонстрирует свое изменившееся лицо и целует объектив.
Хочу рассказать вам о моей находке!!! - потрясающей девушке, враче-косметологе Ирине Образцовой @dr.irina_obrazcova Мне была проведена процедура контурной пластики скул 👍🏻, процедура прошла совершенно безболезненно и я остался очень доволен результатом! Теперь я могу смело рекомендовать Вам прекрасного специалиста, Врача-косметолога @dr.irina_obrazcova #косметология #косметолог #врач #врачкосметолог #эстетика #красота #скулы #лицо #работа #видео #парень #девушка #рукибазуки #музыка #москва #repost #moscow #красивый
Однако радость от преображения поклонники с Терешиным не разделили — многие попросили звезду остановить свои бесконечные перевоплощения и начать любить себя таким каким есть, а не колоть в себя всякую химию.