ВИДЕО ⟩ «Руки-базуки» продолжает «совершенствовать» свое тело

Кирилл «Руки-базуки» Терешин в очередной раз модифицирует свое тело — эпатажной звезде мало огромных рук, под кожу которых спортсмен вводил синтол, а теперь он добрался до лица. Видео из операционного кабинета Терешин выставил в свой Instagram, рассказывает Пятый канал.

Кирилл признался, что контурная пластика скул прошла для него абсолютно безболезненно. Прежде чем вкалывать активное вещество, мужчине аккуратно пометили ассиметричные зоны лица — сначала в левую, а потом в правую щеку.

«Мне была проведена процедура контурной пластики скул, процедура прошла совершенно безболезненно, и я остался очень доволен результатом!» — написал Кирилл у себя на странице в Instagram.

В конце ролика Терешин демонстрирует свое изменившееся лицо и целует объектив.