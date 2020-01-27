65-летняя Любовь Успенская предстала на фото абсолютно голой

Спасибо всем хейтерам за любовь, послушала все советы, наколола все, что могла,

- пописала певица снимок, на котором красуется обнаженной.

Правда, в кадр попала лишь верхняя часть тела звезды эстрады, а все интимные места остались скрыты.

Но и этого оказалось достаточно, чтобы переполошить подписчиков певицы. В Сети тут же посмеялись над тем, что Успенская перестаралась не только с уколами красоты, но и с фотошопом.

«Шею перефотошопили», «А, что с её шеей?? Она не оно случайно?», «С уколами чуть переборщила, и какая она красавица???», «Что сделала со своим лицом, ужас. Неужели не видит. Вчера смотрела по НТВ, показали ее страх божий», - принялись негодовать интернет-пользователи.