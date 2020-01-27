65-летняя Любовь Успенская предстала на фото абсолютно голой

Королева шансона Любовь Успенская, несмотря на свой уже не молодой возраст, решилась предстать перед камерой голой. Таким образом 65-летняя артистка ответила злопыхателям, которые постоянно обвиняют ее в неуемном увлечении пластикой, пишет Экспресс газета.
Спасибо всем хейтерам за любовь, послушала все советы, наколола все, что могла,
- пописала певица снимок, на котором красуется обнаженной.
Правда, в кадр попала лишь верхняя часть тела звезды эстрады, а все интимные места остались скрыты.
Но и этого оказалось достаточно, чтобы переполошить подписчиков певицы. В Сети тут же посмеялись над тем, что Успенская перестаралась не только с уколами красоты, но и с фотошопом.
«Шею перефотошопили», «А, что с её шеей?? Она не оно случайно?», «С уколами чуть переборщила, и какая она красавица???», «Что сделала со своим лицом, ужас. Неужели не видит. Вчера смотрела по НТВ, показали ее страх божий», - принялись негодовать интернет-пользователи.
Стоит отметить, что Успенскую постоянно уличают в использовании фотошопа, потому что делает она это не очень умело. То артистка забудет отретушировать ноги и на них останутся варикозные следы, то разгладит все тело, но оставит морщинистой руку или шею. Что же касается пластики, то, глядя на свежи фото и видео с певицей, становится понятно, что недавно артистка слишком сильно увеличила губы и это помимо стандартной подтяжки лица.