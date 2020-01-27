ВИДЕО ⟩ Джаред Лето опубликовал личный номер телефона и обратился к фанатам

Фронтмен известной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето решил стать еще ближе к своим поклонникам и опубликовал личный номер телефона, пишет Сегодня.
Так, на своей официальной странице в Instagram мировая знаменитость рассекретил свой номер телефона и сообщил, что готов к общению. По его словам, любой желающий сможет связаться с ним и пообщаться. Такой поступок Лето пояснил просто – он хочет общения и будет рад услышать каждого.
Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Мы знаем друг друга уже давно и я подумал, что мне стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Мой номер номер 213.335.2223, вы видите его на экране. Люблю вас, берегите себя,
– заявил певец в видеообращении.
Отметим, что для звонков из-за пределов США перед набираемым номером необходимо набрать код страны - +1.
Одна из поклонниц набралась смелости и позвонила кумиру. В ответ она услышала записанный голос на автоответчике:
Хэй, это я, Джаред, и это правильный номер. Меня сейчас здесь нет, но отправь мне СМС и я отвечу тебе.