ВИДЕО ⟩ Джаред Лето опубликовал личный номер телефона и обратился к фанатам

Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Мы знаем друг друга уже давно и я подумал, что мне стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Мой номер номер 213.335.2223, вы видите его на экране. Люблю вас, берегите себя,