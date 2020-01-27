Пн, 27.01.2020
«Живите и помните»: житель Таллинна показал памятник жертвам фашизма на острове Сааремаа СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Джаред Лето опубликовал личный номер телефона и обратился к фанатам

Джаред Лето

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures/BT/ADM/Capital Pictures

Фронтмен известной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето решил стать еще ближе к своим поклонникам и опубликовал личный номер телефона, пишет Сегодня.

Так, на своей официальной странице в Instagram мировая знаменитость рассекретил свой номер телефона и сообщил, что готов к общению. По его словам, любой желающий сможет связаться с ним и пообщаться. Такой поступок Лето пояснил просто – он хочет общения и будет рад услышать каждого.

Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Мы знаем друг друга уже давно и я подумал, что мне стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Мой номер номер 213.335.2223, вы видите его на экране. Люблю вас, берегите себя,

– заявил певец в видеообращении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JARED LETO (@jaredleto) on

Отметим, что для звонков из-за пределов США перед набираемым номером необходимо набрать код страны - +1.

Одна из поклонниц набралась смелости и позвонила кумиру. В ответ она услышала записанный голос на автоответчике:

Хэй, это я, Джаред, и это правильный номер. Меня сейчас здесь нет, но отправь мне СМС и я отвечу тебе.

НАВЕРХ