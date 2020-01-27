Просыпаетесь посреди ночи в одно и то же время? Вот что пытается сказать ваше тело

Хорошие новости: это не случайное явление и может пролить свет на то, что сейчас происходит с вашим телом, разумом и жизнью в целом.

В теле человека выделяют 14 основных энергетических меридианов, 12 из которых четко соответствуют 24 часам в сутках. Это означает, что каждые 2 часа один из меридианов, проходящий через определенную часть вашего тела, становится главным.

Меридианы тесно связаны с частями тела и процессами в организме, а также с мыслями, эмоциями и впечатлениями. Другими словами, время, когда вы чаще всего просыпаетесь ночью, указывает на поврежденный меридиан.

1 час ночи

Физические симптомы: Проблемы с кровообращением (особенно с сердцем) или желчным пузырем.

Психологические симптомы: Вы никак не можете найти свое место в жизни или почувствовать себя в безопасности. Вы не знаете как «сделать шаг вперед» и боретесь с проблемами, связанными с вашей внешностью или весом.

Духовные симптомы: Сейчас вы нуждаетесь в источнике энергии. Вы отдаете больше, чем получаете взамен, и это приводит к истощению. А еще у вас может возникнуть проблема с закрытостью перед другими людьми (это часто описывается понятием сопротивляемости «течению»). Хотя причина может быть вызвана и тем, что вы не знаете, как сделать себя счастливым, а потому полагаетесь в этом деле на принятие со стороны других людей.

2 часа ночи

Физические симптомы: Проблемы с пищеварением, связанные с работой кишечника или печени. А еще вы можете есть или пить слишком много или слишком мало.

Психологические симптомы: Пробуждение в это время, как правило, связано с неиспользованными энергическими «карманами», которые у вас появились еще в детстве. В молодости вы были неспособны понять их предназначение, а потому либо избегали, либо противились обстоятельствам их возникновения. И это влияет на вас до сих пор.

Духовные симптомы: Вам необходимо избавиться от своих старых и ограничивающих убеждений или идей касательно себя, которые сформировались у вас еще до того, как вы осознали, что происходит на самом деле. Нужно заново обучиться «переваривать», обрабатывать и усваивать уроки, которые предлагает вам жизнь.

3 часа утра

Физические симптомы: Проблемы с легкими, например, неспособность сделать глубокий вдох и расслабиться.

Психологические симптомы: Сейчас вы нуждаетесь в совете и помощи с выбором направления в жизни. Хотя у вас и началось пробуждение, вы по-прежнему еще многого не знаете, а потому просыпаетесь в духовный «ведьмин час» (это необязательно плохо), чтобы усвоить как можно больше необходимой вам информации.