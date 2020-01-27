ЗАГАДКА ДНЯ! ⟩ Принес ли не до конца стертый лотерейный билет эстонцу 2000 евро?

Но лишь продавцы лотереи сразу без раздумий могут сказать: ничего выиграть не удалось, потому что на билете присутствует буква «x», если она есть, то это означает, что билет не выиграли ничего. Как правило, продавцы магазинов, выдавая выигрыш, смотрят как раз на буквы на поле, а не на комбинацию из трех цифр. Те, кто об этом трюке не знает, начали писать в комментариях свои догадки: «Конечно нет, в Eesti Loto не дураки» или «Хотелось бы, но спешим тебя расстроить: ты не выиграл ничего».