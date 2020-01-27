ЗАГАДКА ДНЯ! ⟩ Принес ли не до конца стертый лотерейный билет эстонцу 2000 евро?

Выиграл ли эстонец в лотерее Super Summ 2000 евро? В интернете идут настоящие споры. Мужчина из Тарту опубликовал на своей странице в Facebook не до конца стертый лотерейный билет, где две цифры - 2000 евро, а третью не видно. Это может быть и 3000, и 2000. Интрига.
Но лишь продавцы лотереи сразу без раздумий могут сказать: ничего выиграть не удалось, потому что на билете присутствует буква «x», если она есть, то это означает, что билет не выиграли ничего. Как правило, продавцы магазинов, выдавая выигрыш, смотрят как раз на буквы на поле, а не на комбинацию из трех цифр. Те, кто об этом трюке не знает, начали писать в комментариях свои догадки: «Конечно нет, в Eesti Loto не дураки» или «Хотелось бы, но спешим тебя расстроить: ты не выиграл ничего».
Позже автор поста опубликовал уже до конца стертый лотерейный билет, и опасения пользователей Facebook подтвердились: выигрыша нет. А вы выигрывали когда-то в лотерею? Какая наибольшая сумма?