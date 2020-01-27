ФОТО ⟩ Даже без белья! Кристина Агилера полностью разделась и прикрылась лишь плащом

На снимке певица стоит в черном кожаном плаще, жемчужном ожерелье и серьгах.

Есть некая сила в том, чтобы быть уязвимой,

– подписала она фотографию.

Поклонники Кристины не смогли пройти мимо такого кадра, и в комментариях началось оживленное обсуждение фигуры звезды.

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"Просто королева, я тебя люблю", – признался подписчик Агилеры. "Покажи еще больше тела", – попросил другой. "Горячая мамочка", – восхитился третий. "Я честно люблю тебя просто как певицу, но, когда ты выкладываешь такие фото, не могу держать себя в руках", – поделился эмоциями четвертый.

Поклонники певицы напомнили, что ждут ее нового альбома. Напомним, что в январе в Сети появились снимки Кристины Агилеры в растянутом спортивном костюме и розовой бесформенной куртке. На кадрах было отчетливо видно, что звезда сильно прибавила в весе после родов. Поклонники разочаровались во вкусе и фигуре певицы.

Это действительно она? С ней все в порядке? Я просто в шоке,