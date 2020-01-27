ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Мужские носочки с пенисами: последний писк моды, или Подарок Эстонии на День независимости?

«Я чуть не упала в обморок, когда увидела эти носки в магазине! Куда мы катимся? Этот блевотный дизайн никуда не годится! Не хватает еще белого, вот бы отличный подарок был Эстонии на День независимости», - пишет читательница портала Limon.ee.
Такие мужские носки по цене 6,90 евро за пару женщина обнаружила в таллиннском магазине Sokisahtel. «И что только на уме у этого мастера?» - интересуется женщина. Носки с пенисами ей абсолютно не понравились и она не хотела бы, чтобы ее мужчина носил что-то подобное. По словам женщины, это очень пошло и абсолютно не модно. Висящие рядом радужные носочки при этом удивления не вызывают.
Так что, женщины, если ваш любимый мужчина плохо вел себя в последнее время, подарите ему на 23 февраля такой подарок и запишите на видео реакцию.