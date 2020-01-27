ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Мужские носочки с пенисами: последний писк моды, или Подарок Эстонии на День независимости?

Такие мужские носки по цене 6,90 евро за пару женщина обнаружила в таллиннском магазине Sokisahtel. «И что только на уме у этого мастера?» - интересуется женщина. Носки с пенисами ей абсолютно не понравились и она не хотела бы, чтобы ее мужчина носил что-то подобное. По словам женщины, это очень пошло и абсолютно не модно. Висящие рядом радужные носочки при этом удивления не вызывают.