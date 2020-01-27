11 женских оргазмов являются обязательными по закону

3. Анальный оргазм: да, для достиженеия этого оргазма необходима анальная пенетрация. Анальное проход бывает разного размера и начинать нужно с малого. Непременно надо использовать специальные лубриканты, которые предохраняют от внутренних повреждений и доставляют сумасшедшее наслаждение от этой шалости. Вокруг анального секса существует множество табу, но всё-таки эстонцы предпочитают его довольно часто.

4. Оргазм всего тела: для достижения этого нужно больше ласкать разные части тела и женщина не сможет точно обнаружить, вспыхнул ли оргазм в одном конкретном месте или по всему телу. Для достижения этого необходимо зажеть свет, чтобы визуально следить за тем, что руки мужчины движутся так же активно, как и его мужское достоинство.

5. Множество последовательных оргазмов: женщинам везёт! Они на это способны! Если у мужчины достаточно выносливости, чтобы долго баловаться, то женщина после получения первого наслаждения может несколько минут отдохнуть и войти в новый цикл. При последовательных оргазмах важно разнообразие. Прежде всего клитор, затем вагинальная пенетрация, массаж, соски... Для повышения выносливости мужчины получают помощь от колец для пениса и кремов delay, которые продлевают эрекцию.

6. Оргазм во сне: даже видя сон женщина может получить сильный оргазм. Это не означает, что мужчина должен был во время её сна заниматься сексом. Сонный оргазм во сне нельзя как-то намеренно вызвать, он просто происходит.

7. Оргазм шейки матки: его можно достичь в результатае глубокой пенетрации. Женщинам для этого требуется больший вибратор, длина составной части которого более 13 см или мужчина с хорошим достоинством. Пары могут добавить остроты ощущений и с помощью увеличивающих пенис манжет.

8. Оргазм точки U: уретра (urethea) или мочеиспускательный канал окружены чувствительными нервами клитора. Женщины часто описывали оргазм ка ощущение, что при появлении оргазма возникает ощущение позыва к мочеиспусканию. При стимулировании мочеиспускательного канала кровоснабжение клитора ускоряется. Стимуляторы клитора являются лучшими подсобными средствами для доведения его до оргазма и нет необходимости отдельно стимулировать уретру.

9. Оргазм точки А: Точка А — первичная fornix-зона и расположена вверху шейки матки примерно в зоне пупка. Такой оргазм достичь сложно и это требует большого количества лубриканта. В противном случае стимуляция точки А может быть болезненной. Лучшим способом является массирование пальцами и результатом будет оргазм в стиле «разбудим соседей».

10. Оргазм соска: он не является достижимым для всех. Поэтому не нужно себя чувствовать неловко, если ласкание сосков вас не возбуждает. Для некоторых массаж сосков является возбуждающим и без вагинальной пенетрации приводит к оргазму. Кремы, возбуждающие соски, станут хитроумным подспорьем для тестирования, для тебя ли это?

11. Корегазм: очевидно это наименее весёлый способ достичь оргазма и для его вызова требует тренировки мышц живота. Корегазма можно достичь, занимаясь спортом или непосредственно после этого. Прежде всего нужно заниматься тренировкой мышц живота и запуском оргазма станут гормоны, разыгрывающиеся в теле после тренировки.

Это вполне нормально, если женщина не наслаждается всеми способами наслаждений. Сосредоточтесь на том, что вам нравится и помните, что секс должен быть радостным!

Смотрите весь ассортимент в онлайн-магазине магазина эротики Must Panter