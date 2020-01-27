Пропавшую в Мексике Наталью Андрейченко ищут с полицией по больницам

Об исчезновении актрисы сообщил пиар-менеджер, у которого есть доступ к личной странице Натальи Андрейченко в социальной сети. Как выяснилось, звезда не отвечает на телефонные звонки уже сутки, пишет «Стархит».
Ян Турунцев опубликовал сообщение, в котором призвал пользователей социальной сети помочь ему в поисках актрисы. «Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97! Она не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в три часа дня, сообщив о плохом самочувствии и усталости: ее клонило в сон (в последние дни шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). На связь не выходила с тех пор, как села в машину. Ехать ей около часа за рулем. Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на российский номер, ни на американский. В данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Очень переживаем и надеемся, что ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим», — говорится в посте.
Многие интересуются, обратился ли Ян в больницы и полицию. Представитель Андрейченко утверждает, что он на связи с медицинскими учреждениями и местными правоохранительными органами. Мексика считается весьма беспокойной страной, где наблюдается высокий уровень преступности.
Примечательно, что в Мексике Наталья проживает примерно 10 лет. «Влюбилась в природу, в энергию местных жителей. Они очень открыты, добры и духовны. Как я говорю: в отличие от русских топора за пазухой не носят. Для меня это важно», — рассказывала актриса.
Правда, летом прошлого года у Андрейченко начались проблемы. Работу духовного центра, который она открыла в Мексике, пришлось приостановить. «Первое время гости прилетали со всего мира ради программы под названием «Комплексный ретрит». В нее входили занятия йогой, общение с Наташей, медитация... Но, видимо, сейчас у многих финансовые трудности. Курсы перестали заказывать, пришлось на время отложить это начинание», — рассказывали в окружении Натальи.