Пн, 27.01.2020
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ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Певец Шура в яркой начнушке устроил в Таллинне дикие танцы

ФОТО: Фото читательницы

44-летний скандальный певец Шура, родом из Новосибирска, впервые за долгие годы навестил Прибалтику и дал сразу же несколько концертов: в Таллинне и в Риге. В эстонской столице в ночь с субботы на воскресенье было особенно жарко: на сцене в ярком халате или ночнушке под свою «Холодную луну» отплясывал любимец сотен тысяч людей по всему миру - Шура собственной персоной. 

Когда артист только прилетел в Ригу, в интернете посыпались комментарии: «Это что, сын Шуфутинского? Или Шуфутинский к нам пожаловал?» Но народ даже не предполагал, что на сцене артист будет куда более горячи и задаст всем жару! Не верите? А мы нашли в соцсетях несколько видео и фото поклонников, которые подтверждают, что в ночном клубе CatHouse Concert Hall творилось настоящее безумие! Подтанцовка у Шуры тоже на уровне - зажигали ребята очень активно! 

Кстати, если в Риге и Таллинне мы еще гуляли на Шуре довольно скромненько - в ночных клубах, куда при всем желании не поместятся тысячи поклонников, то до нас Шура отжигал в Калининграде в концертном зале и там его выступление прошло с аншлагом. В Риге, кстати, все знали о выступлении артиста и таксисты даже рассказывали туристам, что стоит сходить на Шуру. 

Смотрим!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Nata (@nata.black124)

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