ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Певец Шура в яркой начнушке устроил в Таллинне дикие танцы

Когда артист только прилетел в Ригу, в интернете посыпались комментарии: «Это что, сын Шуфутинского? Или Шуфутинский к нам пожаловал?» Но народ даже не предполагал, что на сцене артист будет куда более горячи и задаст всем жару! Не верите? А мы нашли в соцсетях несколько видео и фото поклонников, которые подтверждают, что в ночном клубе CatHouse Concert Hall творилось настоящее безумие! Подтанцовка у Шуры тоже на уровне - зажигали ребята очень активно!