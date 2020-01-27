ВИДЕО ⟩ Анастасия Заворотнюк едва не умерла в детстве

Пока данные о противоречивы, но надежда все же есть. А подписчики случайно нашли архивное видео, где она рассказала о том, как чуть не умерла.

Собирая по крупицам информацию о любимице, поклонники нашли архивное интервью актрисы, которое она дала во время участия в украинской версии шоу «Битва экстрасенсов» в 2013 году. Тогда Заворотнюк надела специальный костюм Motion capture (захват движения), который проецировал ее действия на экран, а маги и колдуны, не видя ее, должны были догадаться, кто находится на другой стороне.

Во время испытания Анастасия неожиданно разоткровенничалась и рассказала, что с самого детства у нее были проблемы со здоровьем: в пять лет она перенесла несколько операций на горле.

«Было воспаление гланд — один раз такое сильное, что меня просто успели довезти до больницы, где хирург без всякого обезболивания полоснул по горлу. Просто потому что жизнь, считайте, на волоске висела», — призналась любимица миллионов.

Тогда звезду удалось спасти, поэтому она стала внимательнее относиться к здоровью и беречь горло. В зрелом возрасте Заворотнюк практически избавилась от проблем с горлом, но была на чеку, и заботилась о себе.

Многие поклонники усмотрели в этом мистику — по их мнению, смерть с самого детства преследует знаменитость, но пока ей не удалось добраться до нее. Так, Анастасия тяжело рожала дочь Анну. «У меня было абсолютная потеря зрения на какое-то время, несколько дней не могла встать, потому что все силы были отданы ради нее — зато такая красавица сейчас выросла и умница», — гордится мать.