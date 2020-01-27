ТРИУМФ ⟩ Билли Айлиш победила во всех основных номинациях «Грэмми»

18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш стала главной победительницей 62-й церемонии вручения премии «Грэмми». Награждение проходит в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе.

Звезда победила сразу в четырех главных номинациях: «Альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года», «Песня года» (Bad Guy) и «Лучший новый артист». Ранее такой успех удавалось достичь только Кристоферу Кроссу в 1981 году.

Три награды на премии взяла певица Лиззо. Она выиграла в номинациях «Лучшее сольное поп-исполнение» (Truth Hurts), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» (Jerome) и «Лучший современный urban-альбом» (Cuz I Love You).

Рэпер Lil Nas X завоевал два музыкальных приза за композицию Old Town Road — «Лучшее поп-исполнение в дуэте» и «Лучшее музыкальное видео».