ТРИУМФ ⟩ Билли Айлиш победила во всех основных номинациях «Грэмми»

Звезда победила сразу в четырех главных номинациях: «Альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года», «Песня года» (Bad Guy) и «Лучший новый артист». Ранее такой успех удавалось достичь только Кристоферу Кроссу в 1981 году.