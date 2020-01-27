ГОРЬКО! ⟩ Звезда сериала «Кухня» женился

39-летний Сергей Лавыгин и 32-летняя Мария Луговая давно перестали скрывать свой роман. Пара все чаще выходила вместе в свет и радовала поклонников совместными снимками. В субботу артисты узаконили отношения. Влюбленные не стали устраивать пышное торжество, а просто расписались в загсе. Более того, вечером Мария играла спектакль в театре. «Самый неожиданный поворот: я не сижу в ресторане, не кричу «горько» и не праздную — я играю спектакль! Зрители об этом не знают, но сегодня спектакль будет какой-то особенный», — сообщила Луговая подписчикам.

Отметим, что Сергей поддержал супругу. Пока звезда сериала «Рыжая» была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке. После того как Мария отработала спектакль, молодожены отправились домой и устроили романтический ужин. Только тогда актеры позволили себе выпить по бокалу шампанского. «Я ждала этого момента!» — подчеркнула Мария.

Впрочем, еще летом прошлого года Мария намекнула, что готовится к свадьбе. Однако актриса не называла дату торжества.

Лавыгин также поделился с подписчиками в Instagram совместным свадебным кадром с молодой женой. Звезда сериала «Кухня» с юмором написал в социальных сетях, что ему ничего не страшно, когда супруга рядом. «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда моя жена со мной», — подписал свадебный кадр актер.