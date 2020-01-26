ФОТО ⟩ Баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе

Это слишком. Покойтесь с миром и любите вместе, легенды. Я росла фанаткой Коби и это приносило мне много радости, я была очень взволнована, что однажды смогу увидеть, как милая Джиджи будет играть. Шлю силы и глубокие соболезнования Ванессе и семье Брайанта в это невероятное время.