ФОТО ⟩ Баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на TMZ Sports.
Он скончался на 42-м году жизни. По информации СМИ, на борту находились еще три человека, они также найдены мертвыми. Жена Брайанта, Ванесса, среди погибших не числится.
По данным TMZ на борту самолета находилась 13-летняя дочь Коби и Ванессы Джианна, которая так же скончалась.
TMZ пишет, что перед тем, как упасть на землю, вертолет загорелся. Причина крушения расследуется.
Брайант в течение всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и принял участие в 18 Матчах звезд. Он завершил карьеру в 2016 году. Коби называют одним из величайших баскетболистов в истории.
Это слишком. Покойтесь с миром и любите вместе, легенды. Я росла фанаткой Коби и это приносило мне много радости, я была очень взволнована, что однажды смогу увидеть, как милая Джиджи будет играть. Шлю силы и глубокие соболезнования Ванессе и семье Брайанта в это невероятное время.
— написала Джиджи Хадид в своем Instagram.
Я даже не знаю, что сказать, кроме того, что я опустошена до глубины души.
— подписала фото семьи Брайантов Хейли Бибер.
This clip of Kobe explaining the game to his daughter went viral just last week too. pic.twitter.com/LM73m3a9Zk— Siraj Hashmi (@SirajAHashmi) January 26, 2020
На этом видео недельной давности Коби обьясняет дочери ход игры.