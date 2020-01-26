Пн, 27.01.2020
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ФОТО ⟩ Баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе

Коби Брайант и его дочь Джианна.

ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на TMZ Sports.

Он скончался на 42-м году жизни. По информации СМИ, на борту находились еще три человека, они также найдены мертвыми. Жена Брайанта, Ванесса, среди погибших не числится.

По данным TMZ на борту самолета находилась 13-летняя дочь Коби и Ванессы Джианна, которая так же скончалась.

Обломки самолета Коби Брайанта, который потерпел крушение.

ФОТО: GENE BLEVINS/REUTERS

TMZ пишет, что перед тем, как упасть на землю, вертолет загорелся. Причина крушения расследуется.

Обломки самолета Коби Брайанта, который потерпел крушение.

ФОТО: GENE BLEVINS/REUTERS

Брайант в течение всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и принял участие в 18 Матчах звезд. Он завершил карьеру в 2016 году. Коби называют одним из величайших баскетболистов в истории.

Это слишком. Покойтесь с миром и любите вместе, легенды. Я росла фанаткой Коби и это приносило мне много радости, я была очень взволнована, что однажды смогу увидеть, как милая Джиджи будет играть. Шлю силы и глубокие соболезнования Ванессе и семье Брайанта в это невероятное время.

— написала Джиджи Хадид в своем Instagram.

Я даже не знаю, что сказать, кроме того, что я опустошена до глубины души.

— подписала фото семьи Брайантов Хейли Бибер.

На этом видео недельной давности Коби обьясняет дочери ход игры. 

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