Пн, 27.01.2020
В Таллиннском аэропорту открывается KFC, срочно ищут директора с зарплатой более 2000 евро СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ХОРОШИЙ МУЖ ⟩ Супруг Карди Би поддержал выскочившую из декольте грудь жены

Хип-хоп исполнители появились на красной дорожке музыкальной премии «Грэмми», пишет Пятый канал.

 

Хип-хоп исполнительница Карди Би поразила поклонников в розовом платье с экстремальным декольте. Звезда появилась в компании супруга рэпера Offset на красной дорожке премии «Грэмми».

Для выхода в свет певица предпочла провокационное платье, в которое едва уместилась ее пышная грудь. Заботливый муж решил «поддержать» выпирающий бюст жены и поместил свою руку ей на грудь. Снимок рэперша опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Детка, моя грудь продолжает выскакивать», — подписала пост звезда.

На момент публикации пикантный снимок оценили почти миллион пользователей сети. Фолловеры отметили внимательность мужа хип-хоп исполнительницы, и написали комплименты ей под постом.

НАВЕРХ