Гороскоп на 27 января: Львам не помешает внимательность, а Стрельцы полны энтузиазма

Начало новой недели не обещает быть безоблачным. Сегодняшний понедельник находится под управлением непростого 4-го лунного дня, символом которого является древо познания добра и зла. Энергии этого дня искушают и склоняют к недальновидности, резкости, излишествам и потаканию собственным слабостям и прихотям. Но всегда есть все шансы и возможности не только устоять, но и укрепить свои позиции.
Овен
Прогулка пешком принесет вам намного больше пользы и здоровья, чем сэкономленное время за счет транспорта.
Телец
Не бойтесь проявить оригинальность, потому что на ваши креативные идеи обратит внимание влиятельный человек.
Близнецы
Старайтесь уходить от выяснения отношений, потому что вам будет сложно найти общий язык с окружающими.
Не пропустите важную информацию, которая поможет вам благополучно разрешить финансовый вопрос.
Лев
Следите за своими ценными вещами, потому что они могут попасться на глаза мошенникам. Вы слишком доверчивы.
Дева
Зависть – не лучшее для вас чувство, старайтесь избегать его. И поменьше распространяйтесь о своих планах.
Весы
День сложится совсем не так, как вы планировали, но ваше раздражение по этому поводу ничего не изменит, пишет «Сегодня».
Скорпион
Стрелец
Вашего энтузиазма хватит на выполнение нескольких задач одновременно. Клиенты и партнеры будут довольны.
Козерог
Можете смело переходить от слов к делу, потому что ваша теоретическая идея получит финансовую поддержку.
Водолей
Настроение этого дня подвержено перепадам – от полного релакса и спокойствия до вспышек раздражения.
Рыбы
Не полагайтесь на случай в рабочих вопросах, лучше прислушайтесь к советам более опытных специалистов.