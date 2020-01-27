Гороскоп на 27 января: Львам не помешает внимательность, а Стрельцы полны энтузиазма

Овен

Прогулка пешком принесет вам намного больше пользы и здоровья, чем сэкономленное время за счет транспорта.

Телец

Не бойтесь проявить оригинальность, потому что на ваши креативные идеи обратит внимание влиятельный человек.

Близнецы

Старайтесь уходить от выяснения отношений, потому что вам будет сложно найти общий язык с окружающими.

Рак

Не пропустите важную информацию, которая поможет вам благополучно разрешить финансовый вопрос.

Лев

Следите за своими ценными вещами, потому что они могут попасться на глаза мошенникам. Вы слишком доверчивы.

Дева

Зависть – не лучшее для вас чувство, старайтесь избегать его. И поменьше распространяйтесь о своих планах.

Весы

День сложится совсем не так, как вы планировали, но ваше раздражение по этому поводу ничего не изменит, пишет «Сегодня».

Скорпион

Постарайтесь усовершенствовать свой рабочий график и займитесь реализацией давно вынашиваемых идей.

Стрелец

Вашего энтузиазма хватит на выполнение нескольких задач одновременно. Клиенты и партнеры будут довольны.

Козерог

Можете смело переходить от слов к делу, потому что ваша теоретическая идея получит финансовую поддержку.

Водолей

Настроение этого дня подвержено перепадам – от полного релакса и спокойствия до вспышек раздражения.

Рыбы