Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 января по 2 февраля

На стыке января и февраля звезды с планетами постараются сделать людей более удачливыми, но не всегда это у них будет получаться. Именно поэтому необходимо научиться мыслить позитивно, ведь оптимизм привлекает успех лучше всего, советует dailyhoro.ru.
Деловые, домашние и любовные невзгоды можно легко обойти стороной. Главное — не фокусироваться на негативе.
Овен
Овнам в борьбе за позитив помогут близкие люди, друзья, родственники. Если с ними достичь душевной гармонии и процветания не получится, то можно воспользоваться тремя способами очищения энергетики от негатива. В целом риски повстречать на своем пути что-то негативное низки, потому что звезды и планеты будут достаточно созидательными, особенно в последний день января и в первый день февраля.
Для представителей данного знака Зодиака эти семь дней окажутся относительно стабильными и благоприятными. Самое главное — выбирать путь наименьшего сопротивления. Нужно беречь силы перед «бурей» — перед началом весны. В общении с окружающими потребуется больше сдержанности, а в работе — больше внимания к деталям.
Телец
Представителям данного знака Зодиака не стоит пока рисковать, иначе можно стать аутсайдером в мгновение ока. Лучше остерегаться дорогостоящих приобретений и ссор с начальством, с коллегами. Миролюбивые и спокойные Тельцы смогут сохранить успех и даже приумножить его.
Близнецы
Существует как минимум пять ситуаций, в которых стоит прислушиваться к интуиции. На этой неделе шестое чувство Близнецов серьезно укрепится и станет очень важным в плане принятия решений. Многих людей этого знака оно спасет от фиаско в любви, в делах, на работе, в бизнесе. Другим оно просто поможет экономить время в трудные моменты.
Данная неделя с 27 января по 2 февраля отлично подойдет для самоанализа и попыток узнать получше свои слабые и сильные стороны. Она должна пройти под девизом «становлюсь лучше и меняю свою жизнь». Пока звезды и планеты находятся в позитивном расположении духа, пора как следует поработать над собой. Можно сменить обстановку на выходных и побаловать себя покупками.
Рак
Самое главное сейчас — это бороться с энергетическим истощением. Находиться в состоянии усталости в такие периоды времени попросту печально, поэтому необходимо тратить свои силы более рационально и более мудро подходить к решению любых вопросов. Астролог советует временно отложить дальние поездки и дорогостоящие приобретения.
Лев
Львам стоит ознакомиться с тремя знаками Зодиака, которым не везет с деньгами. С этими людьми лучше временно иметь поменьше общих дел, так как аура невезения может передаваться от человека к человеку. На этой неделе желательно сфокусироваться на работе, покупках, делах. Полезными станут командировки на буднях и смена обстановки на выходных.
По отношению к близким людям звезды и планеты советуют Львам проявлять больше терпения, внимания. Очень полезным станет сопереживание. Наименее успешными станут Львы, которые часто позволяют себе поступать опрометчиво. Им стоит найти баланс между безрассудством и чрезмерной осторожностью. Это хорошая неделя для усердного труда и помощи близким.
Дева
В первый день недели Девам желательно сделать уборку по правилам фэншуй. Позитивная обстановка дома поможет им избавиться от отрицательных мыслей, повысить мотивацию и улучшить самочувствие, привлечь удачу. Если в работе, бизнесе и финансовых делах представителям данного знака понадобится больше осторожности, то в любви стоит избегать промедления и нерешительности.
Смелым Девам удастся познакомиться с приятными людьми или даже начать новые отношения. Тем, кто уже находится в любовной связи, нужно сфокусироваться на совместных делах с этим человеком. На выходных можно начать ремонт, перестановку мебели, совершить переезд. Бездействие и уединение приведет к регрессу во всех сферах.
Весы
Также желательно не принимать в расчет навязчивое мнение окружающих, особенно если оно касается любовных дел. Достаточно сильно осложнит жизнь представителей этого знака сентиментальность. Нужно сфокусироваться на будущем, а мысли о прошлом отпустить. В противном случае февраль начнется с минорной ноты.
Скорпион
Финансовая сторона жизни для Скорпионов станет самой важной. Звезды и планеты советуют им ждать, не торопить события и не поступать опрометчиво. Привлечь больше удачи и денег помогут три надежных способа. Творческий подход к решению проблем также сыграет не последнюю роль в достижении успеха.
Рациональный подход к решению проблем будет очень полезным и в любовной сфере. Жизненные принципы Скорпионов потребуют некоторого пересмотра. Если этого не сделать, то можно отдалиться от любимого человека и потерять часть его доверия. Стоит избегать предательств, обмана, а также открытой агрессии со своей стороны. В любви и дружбе нужна доброта и открытость.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе стоит задуматься о будущем. Можно найти свое предназначение в жизни, задав самим себе правильные вопросы. Также в этом плане окажутся полезными три духовных способа. Возможно, что в начале недели представители этого знака будут собой недовольны. В момент апогея недовольства может произойти что-то неприятное. Не нужно судить себя строго — у всех есть право на ошибку.
Достаточно сложно будет жить людям этого Знака со стереотипным мышлением. В принятии важных решений важно опираться на свой личный опыт, а не на слова, которые постоянно говорят окружающие. Если возникнет спорная ситуация, можно обратиться за помощью к интуиции. Шестое чувство будет усилено позитивным настроением планет во вторник и среду.
Козерог
Звезды и планеты будут находиться в достаточно благоприятном положении, но их позитивная энергетика не всесильна. Это значит, что Козерогам следует как можно осторожнее тратить свои силы. Негативно на удаче может сказаться излишний альтруизм. Помогать окружающим надо, но и о себе любимых забывать не стоит.
Водолей
Водолеям звезды и планеты принесут достаточно мало позитива. Начать стоит хотя бы с того, что они могут лишить этих людей сил и энергии. Придется повышать жизненный тонус самостоятельно. Для этого нужно больше двигаться, меньше общаться с неприятными личностями, а также следить за своим здоровьем, соблюдать режим.
В целом на пересечении января и февраля Водолеям необходимо занять оборонительную позицию. Это значит, что не стоит рисковать и делать то, к чему не лежит душа. Осторожнее стоит относиться к словам людей. Многие могут преследовать корыстные цели, стараясь сблизиться с Водолеями и втереться к ним в доверие. Неделя будет непростой, но сможет многому научить людей, рожденных под данным знаком.
Рыбы
Рыб ждет благоприятное время для духовных поисков. Можно воспользоваться мантрой для привлечения благополучия либо заняться поисками новых увлечений. Это повысит боевой дух представителей данного знака, сделает их более ответственными и мотивированными. Звезды и планеты сейчас созидательны и гармоничны, поэтому не нужно ждать у моря погоды — пора действовать.
По крайней мере, в любви точно можно идти вперед, не думая. В финансовых делах придется обратиться к здравому смыслу. Если одиноким Рыбам подвернется возможность познакомиться с кем-то, то лучше ею воспользоваться. Что касается деловой сферы и работы, то лучше не делиться ни с кем своими планами. Удача ждет представителей творческих профессий и тех. кто постоянно в разъездах.