Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 января по 2 февраля

Лев

Львам стоит ознакомиться с тремя знаками Зодиака, которым не везет с деньгами. С этими людьми лучше временно иметь поменьше общих дел, так как аура невезения может передаваться от человека к человеку. На этой неделе желательно сфокусироваться на работе, покупках, делах. Полезными станут командировки на буднях и смена обстановки на выходных.

По отношению к близким людям звезды и планеты советуют Львам проявлять больше терпения, внимания. Очень полезным станет сопереживание. Наименее успешными станут Львы, которые часто позволяют себе поступать опрометчиво. Им стоит найти баланс между безрассудством и чрезмерной осторожностью. Это хорошая неделя для усердного труда и помощи близким.

Дева

В первый день недели Девам желательно сделать уборку по правилам фэншуй. Позитивная обстановка дома поможет им избавиться от отрицательных мыслей, повысить мотивацию и улучшить самочувствие, привлечь удачу. Если в работе, бизнесе и финансовых делах представителям данного знака понадобится больше осторожности, то в любви стоит избегать промедления и нерешительности.

Смелым Девам удастся познакомиться с приятными людьми или даже начать новые отношения. Тем, кто уже находится в любовной связи, нужно сфокусироваться на совместных делах с этим человеком. На выходных можно начать ремонт, перестановку мебели, совершить переезд. Бездействие и уединение приведет к регрессу во всех сферах.

Весы

Это идеальное время для духовных практик . Они помогут изменить жизнь к лучшему, обрести новую мотивацию, стать успешнее в амурных делах. Звезды и планеты сейчас в полной гармонии, но их сила очень слаба, поэтому лучше не давать окружающим пустых обещаний. На этой неделе стоит быть предельно честными, особенно с самыми дорогими и близкими людьми.

Также желательно не принимать в расчет навязчивое мнение окружающих, особенно если оно касается любовных дел. Достаточно сильно осложнит жизнь представителей этого знака сентиментальность. Нужно сфокусироваться на будущем, а мысли о прошлом отпустить. В противном случае февраль начнется с минорной ноты.

Скорпион

Финансовая сторона жизни для Скорпионов станет самой важной. Звезды и планеты советуют им ждать, не торопить события и не поступать опрометчиво. Привлечь больше удачи и денег помогут три надежных способа. Творческий подход к решению проблем также сыграет не последнюю роль в достижении успеха.

Рациональный подход к решению проблем будет очень полезным и в любовной сфере. Жизненные принципы Скорпионов потребуют некоторого пересмотра. Если этого не сделать, то можно отдалиться от любимого человека и потерять часть его доверия. Стоит избегать предательств, обмана, а также открытой агрессии со своей стороны. В любви и дружбе нужна доброта и открытость.

Стрелец