ФОТО ⟩ Анастасия Квитко не удержала свои груди в тесном платье

Анастасия Квитко (24), которую называют «русской Кардашян», опуболиковала горячее фото, пишет Elu24.ee.
Анастасия Квитко каждый день не устает напоминать поклонникам, почему они ее так любят. На фото девушка обычно демонстрирует свои самые сильные стороны, максимально их оголяя.
Красотка выложила свежий снимок в своем Instagram. Необъятный бюст модели вот-вот выпрыгнет из платья!
Анастасия Квитко — российская модель, которая переехала жить и работать в США. Там девушка плотно сотрудничает с брендами одежды и купальников для пышнотелых красоток. Благодаря своей фигуре и успешной карьере Анастасии удалось набрать 10,1 млн подписчиков в Instagram.