Вс, 26.01.2020
Бургер из этого таллиннского заведения признан одним из самых вкусных в Европе! А вы там были? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Анастасия Квитко не удержала свои груди в тесном платье

Anastasia Kvitko

ФОТО: youtube.com/Jesús Páez

Анастасия Квитко (24), которую называют «русской Кардашян», опуболиковала горячее фото, пишет Elu24.ee.

Анастасия Квитко каждый день не устает напоминать поклонникам, почему они ее так любят. На фото девушка обычно демонстрирует свои самые сильные стороны, максимально их оголяя.

Красотка выложила свежий снимок в своем Instagram. Необъятный бюст модели вот-вот выпрыгнет из платья!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dress @prettylittlething 💕

A post shared by AK (@anastasiya_kvitko) on

Анастасия Квитко — российская модель, которая переехала жить и работать в США. Там девушка плотно сотрудничает с брендами одежды и купальников для пышнотелых красоток. Благодаря своей фигуре и успешной карьере Анастасии удалось набрать 10,1 млн подписчиков в Instagram. 

НАВЕРХ