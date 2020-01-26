Свадьбе быть: Ольга Бузова собрала подруг на тайный девичник

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова три года была одна. И вот перед Новым годом поющая телеведущая представила своего нового избранника. Бойфрендом артистки стал 26-летний блогер и певец Давид Манукян.

По словам Ольги, она познакомилась с симпатичным парнем из Новосибирска на съемках своего клипа «Лайкер», где Манукян сыграл главную мужскую роль.

«Все началось за кадром, когда не было камер и редакторов, - рассказала Бузова в финале телешоу «План Б». - Чувство пришло, и ты уже ничего не можешь сделать. Мы живем вместе. Я пропустила буквы и перешла сразу к «Плану Д» - его зовут Давид Манукян!»

Отношения Бузовой и Манукяна развивались стремительно. Помимо взаимных признаний в любви парочка выпускает дуэтную песню «Мандаринка» со словами: «Мандаринка и бокальчик любимого игристого. Нас закружит зимушка пушистая. Заберу тебя с собой в Новый год!»

А после совместных новогодних каникул на горнолыжном курорте Куршевель они отправились в Таиланд, где Ольга и отметила свой 34-й день рождения.

«Дава заранее заказал столик в ресторане, попросил накрыть его на двоих, - рассказали организаторы торжества. - И там он преподнес Ольге букет из 501 розы и украшение.

Как удалось выяснить, Манукян вручил Бузовой браслет Gucci из золота 750-й пробы с бриллиантами. На сайте бутика подобное украшение стоит 6000 евро. Но этим подарком Дава не ограничился - организовал вертолетную прогулку, показав имениннице красоты Пхукета с высоты птичьего полета. Говорят, что именно там Давид и попросил руки телеведущей. Ольга сказала да. Двадцатиминутный полет на двоих обошелся Манукяну примерно в 600 евро.

Потом Оля и Давид поехали на вторую часть торжества, где к ним присоединилась подруга Ольги Юлия Самедова с мужем, футболистом Александром Самедовым.

Вернувшись в Москву, Ольга с Давидом открыто обсуждают в соцсетях свою свадьбу.

«Брат, ты у нас на свадьбе выступаешь», - написал Манукян в Instagram своему приятелю певцу Рамилю.

А Ольга собрала своих подруг в ресторане на тайную вечерю. Никого из друзей мужского пола она туда не позвала. Собственно, как и принято на предсвадебном девичнике.